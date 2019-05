Zašto ga je papa nazvao velikim? Veliki patrijarh ili radikalni nacionalist?

Otkad je poglavar Katoličke crkve, izjave pape Franje nailaze na veliki odjek među vjernicima, ali i ne samo među njima. Tako je bilo i kad je na povratku iz Bugarske i Sjeverne Makedonije govorio o kanonizaciji blaženog Alojzija Stepinca i za patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja rekao da je veliki patrijarh.

"Povijesni slučaj je ovaj: kanonizacija Stepinca. On je bio krepostan čovjek, zato ga je Crkva proglasila blaženim. Vjernici mu se mogu moliti. Ali u jednom trenutku procesa došlo se do nerazjašnjenih točaka koje se tiču povijesti. I ja, koji moram potpisati kanonizaciju - to je, naime, moja zadaća - moleći, razmišljajući i tražeći savjet, uvidio sam da moram zamoliti za pomoć srpskog patrijarha Irineja, koji je veliki patrijarh. I Irinej mi je pomogao. Zajedno smo osnovali povijesnu komisiju: i njega i mene jedina stvar koja zanima je ne pogriješiti, zanima nas istina. Ne pogriješiti", riječi su pape Franje koje su imale veliki odjek u Hrvatskoj.

Odbija kompromis na Kosovu

A tko je patrijarh Irinej čije je građansko ime Miroslav Gavrilović? Rođen je 1930. godine u okolici Čačka i 45. je poglavar SPC-a, a na mjesto patrijarha ustoličen je 2010. Prije toga je godinama bio episkop niški. Otkako je postao patrijarh SPC-a više je u fokusu javnosti i medija, a njegove izjave mnogi smatraju neodmjerenima te da ne pridonose stabilizaciji odnosa između dviju crkvi i dviju država.

Od prvoga dana oštro se protivi kanonizaciji Alojzija Stepinca kojega je nazvao "ustaškim vikarom" i „nacističkim suradnikom" koji ništa nije napravio da zaštiti srpski narod u NDH. Zalažući se protiv njegove kanonizacije, u dva je navrata pisao i papi Franji. Govoreći o stradanju Srba tijekom 2. svjetskog rata, rekao je da je Hrvatska jedina imala logore za djecu, a da je kroz logor u Jasenovcu prošlo 50.000 djece čiji se plač čuo do Zagreba. Kazao je i kako smatra tragičnim ponašanje braće rimokatolika za koje je rekao da su izazvali najveće stradanje Srba, a pri tome nisu nikad iskazali kajanje niti uputili ispriku.

Poznata je i njegova izjava „Gdje god žive Srbi, to je Srbija, bilo u Srbiji, bilo u BiH, Vojvodini, Crnoj Gori ili na drugim mjestima". Odbija bilo kakav kompromis s Albancima na Kosovu, a presudu u Haagu Ratku Mladiću nazvao je „vražjim djelom koje rade svjetski moćnici". Poznato je i da je na Sajmu knjiga u Beogradu posjetio i štand osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja.

- Njegova prošlogodišnja izjava u Bačkoj Palanci, na pragu Vukovara, pokazala mi je da on nije realan čovjek. Prozvao je tada braću katolike što su sve učinili, a nije ni jednom riječju spomenuo što su pripadnici srpskih paravojnih postrojba i JNA učinili u Vukovaru. Poslao bih mu popis s 2717 imena koje su ubili u Vukovaru. To najbolje govori da se ne radi o realnom čovjeku - rekao je vukovarski gvardijan fra Ivica Jagodić.

Pogledajte komentar Silvija Tomaševića o papi i Stepincu:

Crkveni analitičar iz Srbije Miroslav Keveždi kaže da se radi o tradicionalistu i nacionalistu koji je u nekim stvarima prilično radikalan. Keveždi kaže i da riječi pape Franje na račun patrijarha Irineja vidi kao pokušaj smirivanja tenzija između dviju crkvi te da je poglavaru Katoličke crkve velika želja posjetiti Srbiju. Misli kako i u tom kontekstu treba gledati riječi pape Franje na račun patrijarha Irineja.

- Ne znam kako je i po čemu papa Franjo prepoznao tu veličinu da ga je ocijenio „velikim". Za nekoga tko živi u Srbiji, ta veličina i ne izgleda baš tako - rekao je Keveždi.

Priča o posjetu pape Srbiji

I sociolog religije iz Srbije Slobodan Sadžakov smatra da je patrijarh Irinej prije svega tradicionalist i nacionalist i osoba poznata po iznimno tvrdim stavovima kada je u pitanju Kosovo, Stepinac i stradanje Srba tijekom 2. svjetskog rata.

- Riječi pape Franje su velika stvar za patrijarha Irineja, a sve to gledam i kao mogući trenutak da se ponovno pokrene priča o posjetu pape Franje Srbiji, protiv čega je većina u SPC-u. Mislim i da su te riječi njegovo svojevrsno pružanje ruke, a hoće li sve to nešto i donijeti, vidjet ćemo - rekao je Sadžakov.

Dodaje i kako je dolaskom na čelo SPC-a patrijarh Irinej zatekao niz velikih i neriješenih problema te da je stoga prisiljen balansirati između nekoliko jakih struja pri čemu je nekim moćnim vladikama morao raditi i određene ustupke. Tvrdi i kako je u nekoliko navrata, pogotovo zbog stavova pojedinih vladika o Kosovu, morao korigirati i smirivati tenzije kako SPC ne bi došao u otvoreni sukob s Aleksandrom Vučićem i državom.

Srbijanski političar Žarko Korać kaže da se na patrijarha Irineja mora gledati kao na osobu koja je došla na zahtjevno i teško mjesto i u vrijeme kada mora rješavati brojne probleme.

- Pohvale pape Franje dio javnosti u Srbiji sigurno neće pozdraviti. Na sve to treba gledati i kao na riječi koje su u skladu s ekumenizmom. Patrijarh Irinej je nacionalist, ali i osoba koja se zalagala za posjet pape Franje Srbiji, no u vrhu SPC-a su ga preglasali. Ima problema i s nekim vladikama koje ne kontrolira, a neki od njih imaju i ultranacionalističke poruke. I Kosovo je veliki problem SPC-a - rekao je Korać.