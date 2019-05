Papa za Večernjak: Stepinac je blažen, može mu se moliti, ali do svetosti moramo izučiti neke točke

Papa Franjo je kazao kako se još izučuje povijest prije negoli će se kardinala Stepinca proglasiti svetim. Odgovarajući na pitanje potpisanog dopisnika Večernjeg lista u zrakoplovu na povratku s putovanja u Bugarsku i Sjevernu Makedoniju glede odnosa između pravoslavnih nacionalnih crkvi koje, primjerice, ne žele priznati Makedonsku pravoslavnu crkvu, te njihovom kritičkom odnosu prema Katoličkoj crkvi i pokušaju Srpske pravoslavne crkve da ospori proces kanonizacije kardinala Stepinca, papa Franjo je odgovorio kako se trebaju izučiti povijesni dokumenti.

“Ima povijesnih stvari između naših crkvi. Neke su i stare. Primjerice danas mi je predsjednik (Sjeverne Makedonije Ivanov pr.a.) ispričao kako je šizma započela tu u Makedoniji. Sada dolazi papa po prvi puta da sašije šizmu? Ne znam. Došao sam da kažem da smo braća. Jer ne možemo obožavati Sveto Trojstvo bez ujedinjenih ruku kao braća. To je ne samo moje uvjerenje, već i patrijarha. Svih! To je velika stvar. Onda ima jedna povijesna točka. Vi ste Hrvat?”, pitao me Papa. Na moj potvrdni odgovor kazao je: “Činilo mi se da osjetim miris Hrvatske”, kazao je Papa uz osmijeh i ponovio: “Miris Hrvatske”.

“Povijesni slučaj je ovaj: kanonizacija Stepinca. Stepinac je čovjek s vrlinama. To je Crkva izjavila time što ga je proglasila blaženim. Može ga se moliti. On je blažen. Ali u određenom trenutku procesa kanonizacije došlo se do nerazjašnjenih točaka. Riječ je o povijesnim točkama. I, ja koji trebam potpisati kanonizaciju s mojom odgovornošću molio sam, promišljao, tražio savjet i onda sam vidio da trebam pitati pomoć Irineja (patrijarha Srpske pravoslavne crkve pr.a.). Irinije je veliki patrijarh. I Irinej mi je pomogao. Osnovali smo zajedno povijesnu komisiju. Radili smo zajedno. Jer, i Irineja i mene jedino zanima istina. Ne pogriješiti. Čemu služi jedna izjava o svetosti, ako nije jasna istina. Ne služi nikome. Znamo da je (Stepinac op.a.) dobar čovjek, da je blaženik, ali da se učini ovaj korak ja sam tražio pomoć Irineja da se učini istina. Izučava se. Najprije je osnovana komisija koja je dala svoje mišljenje. Ali sada se izučavaju druge točke. Produbljavaju se neke točke kako bi istina bila jasna. Ja se ne plašim istine. Ne plašim se. Samo se plašim suda Božjeg. Hvala”, zahvalio je papa Franjo na pitanju.

To je bio odgovor pape Franje glede situacije oko kanonizacije Stepinca. U prvom dijelu odgovora na moje pitanje o situaciji u pravoslavnim crkvama i njihovu odnosu s Katoličkom crkvom papa Franjo je odgovorio kako je susreo mnoge patrijarhe koji su Božji ljudi.

“U načelu odnosi (između Pravoslavne i Katoličke crkve pr.a.) su dobri. Dobri su i postoji dobra volja. Ja vam mogu iskreno kazati da sam među patrijarsima susreo Božje ljude. Neoflit (patrijarh Bugarske pravoslavne crkve pr.a.) je Božji čovjek. I ono što ja nosim u srcu, moja preferencija je Ilija Drugi Gruzije. On je Božji čovjek, Božji čovjek koji meni čini toliko dobro. Bartolomej (ekumenski patrijarh Konstantinopolija pr.a.) je Božji čovjek. Kiril (patrijarh Ruske pravoslavne crkve pr.a.) je Božji čovjek. To su veliki patrijarsi koji svjedoče. Vi (obraća se potpisanom dopisniku) biste mi mogli reći kako taj ima manu jer je previše politički čovjek, onaj ima neku drugu manu. Svi imamo mane. I ja imam mane. Svi imamo mane. Ali ja sam među patrijarsima pronašao braću. A neka su braća, ne bih htio pretjerivati - sveti. Božji ljudi. A, to je jako važno”, kazao je Franjo i nastavio kako ima i povijesnih stvari…

Franjo je odgovorio na još četiri pitanja. Prvo je postavila novinarka makedonske televizije Biljana Žerevska o dojmovima s ovog putovanja. Papa je kazao kako je jako zadovoljan, posebno s prijemima. U Sjevernoj Makedoniji je bio prvi papa u povijesti i kaže kako mu se svidio izraz makedonskog predsjednika Ivanova koji je rekao kako “mi ne toleriramo, već poštujemo različite”. Poštivanjem drugog naroda, pripadnika druge religije, razvijaju se odnosi. Zatim je postavio pitanje Petar Nanev iz bugarske televizije o tome kako papa Franju ima snagu biti sa svima, posebno s djecom na putovanjima. Franjo je odgovorio kako ni sam ne zna. Snagu mu daju ti susreti. A, uostalom “nije da radim mnogo”, kazao je uz osmijeh. Treće pitanje je postavio Joshua McElwee novinar National Catholic Reporter o ulozi žena u Crkvi. Papa je na koncu ponovio kako je ovo putovanje za njega bilo od velike koristi.

Pogledajte video pape Franje na malom električnom automobilu: