Zašto filmske priče s naših izbora uništiti elektroničkim glasanjem?

Već godinama odmah nakon izbora javnost, političari i analitičari predlažu modele kako povećati izlaznost birača i nikako se do sada nismo dovinuli rješenju! A situacija je sve lošija; kada postanete gradonačelnik/župan/načelnik na izlaznosti od svega 25 posto vaših sugrađana, od kojih vam tek polovina mora biti sklona, ispada da vas je u gradu od nekoliko desetaka tisuća stanovnika za gradonačelnika odabrala tek šačica građana. Pobjedniku je, naravno, svejedno, no to nije bit demokracije i to se mora utuviti u glavu onima koji ne izlaze na izbore, ali su puni priča, kritika, ideja kako bi se moglo bolje svih ostalih dana osim na dan izbora. Da ne pričamo o tome da je glasanje mašinerija koja sve nas, pa tako i spavače, košta desetke milijuna eura. Tu je od 50.000 do 70.000, ovisno o izbornom krugu, angažiranih ljudi koje se plaća, a plaćamo i tiskanje izbornih listića, iako se, istina, to radi u državnoj tiskari.