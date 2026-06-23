Ruski zaastupnik predložio je radikalnu mjeru militarizacije obrazovanja, uvođenje obvezne vojne obuke za djecu od petog razreda (s oko 11 godina) kako bi Rusija bila spremna za mogući sukob s NATO-om do 2030. godine. Viktor Vodolatski, prvi zamjenik predsjednika Odbora Državne dume za poslove Zajednice neovisnih država, izjavio je da specijalizirane vojne discipline treba uvesti odmah nakon osnovne škole, prema modelu kadetskih korpusa. Cilj je, prema njegovim riječima, pripremiti dječake i djevojčice za “vanjske prijetnje” i obranu domovine.

"Od petog razreda, kao u kadetskim korpusima, potrebno je podučavati discipline koje će djevojčicama i dječacima omogućiti da budu spremni za bilo kakve izazove izvana. Moramo pripremiti našu mladež za obranu Domovine", kazao je Vodolatski.

Trenutačno se osnove vojne obuke u Rusiji izučavaju u višim razredima srednje škole (10. i 11. razred) pod nazivom “Osnove sigurnosti i obrane Domovine”. Učenici uče osnove stroja, pružanja prve pomoći u ratnim uvjetima, taktičkih manevara, sklanjanja od zračnih napada te rukovanja ručnim granatama. Predložena reforma proširila bi tu obuku na znatno mlađu djecu. Već sada mlađi učenici sudjeluju u vojno-patriotskim igrama koje počinju već s 7 godina. U tim simulacijama djeca uče bježati iz zarobljeništva, napadati neprijateljske položaje, koristiti dronove, provoditi elektroničku obranu i širiti državnu propagandu. Sudionici dobivaju ratne uloge – od zapovjednika odreda preko medicinara do političkih instruktora.

Vodolatski je naglasio da Rusija mora jačati i vojsku i vojno-industrijski kompleks, posebno proizvodnju raketa, jer se sukob s NATO-om očekuje oko 2030. godine, temeljem izjava zapadnih čelnika.

Ovakvi prijedlozi dolaze u vrijeme kada Rusija već provodi slične programe, poput obuke djece u pograničnim regijama (npr. Belgorod) za preživljavanje u uvjetima raketnih, dronovskih i artiljerijskih napada. Prijedlog dolazi usred rata u Ukrajini i kontinuirane militarizacije ruskog društva, što kritičari vide kao daljnje indoktriniranje mladih generacija i pripremu za dugoročni sukob s Zapadom piše United24Media.