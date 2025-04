Zarada na sve strane: Thompsonov spektakl oživit će Zagreb, cijene smještaja će vas iznenaditi

Voljeli ili ne voljeli glazbu Marka Perkovića Thompsona, njegov nastup na Hipodromu za zagrebačke će hotele, privatni smještaj, restorane, kafiće, taksi službe... biti događaj godine. Za Thompsonov koncert u manje od 24 sata već je prodano 281.774 ulaznica – gotovo polovina od tog broja u manje od šest sati! – a tu neće biti kraj. Na profilu popularnog pjevača osvanula je obavijest da se kapacitet povećava, a prodaja nastavlja sutra od 12 sati putem sustava Entrio i njihovih prodajnih mjesta. Već je dosad zanimanje za spektakl koji se 5. srpnja očekuje na Hipodromu srušilo neke rekorde u svjetskim razmjerima, a neslužbeno se može čuti da se kapacitet koncerta povećava na nevjerojatnih 400.000 – 500.000 posjetitelja.

Cijene, kako je javljeno, ostaju nepromijenjene, pa tako ulaznice za parter i dalje stoje 30 eura, a sudeći prema potražnji za smještajem Thompsonovi fanovi spremni su za noćenje platiti i deseterostruko više. – Počelo je stvarno intenzivno, nikad ovako. Probudim se, već me čekaju tri, četiri upita. Dnevno dobijem desetak SMS poruka, mailova. I tako od prvog trenutka kad je objavljen datum koncerta. Javljaju se i novi i neki stari gosti koji bi svoj redoviti posjet Zagrebu voljeli spojiti s odlaskom na koncert – kaže Goran Prskalo iz zagrebačkog ogranka Hrvatske udruge obiteljskog smještaja. – Zasad je najviše upita naših ljudi koji žive i rade u Austriji i Njemačkoj, ali, recimo, i iz Slovenije. Praktički svi koji dolaze s udaljenosti veće od sto kilometara htjeli bi noćenje. Zagreb ima dvadesetak tisuća turističkih kreveta i neće se svi moći smjestiti u našem gradu. Ali, neće to biti prvi put da posjetitelji nekog velikog događaja u Zagrebu odsjedaju u Zagrebačkoj županiji, Karlovcu, Varaždinu... – zaključuje Prskalo.

Naš sugovornik još nije otvorio prodaju svojih dvaju apartmana za srpanj i kolovoz, mnogi su iznajmljivači, kaže, stopirali prodaju dok ne vide kako će se situacija razvijati, a on sam će prednost ipak dati svojim stalnim gostima bez obzira na to što će cijene u prvom srpanjskom vikendu zbog koncerta biti osjetno više nego da tog velikog koncerta u to vrijeme nema. – Uvijek je tako kad potražnja poraste. Meni je ipak draže imati stalne goste deset dana, nego ići s nekom visokom cijenom na dan, dva. Inače, kod mene je noćenje za dvoje, u lijepom novouređenom apartmanu redovnim vikendima 55 eura. Taj srpanjski vikend cijene će možda biti i dvostruko više. Ali, obiteljski smještaj i dalje će biti povoljnija opcija. Ja sam u hotelima u obične dane, bez ikakvih događanja, noćenje plaćao 150 eura – kazuje G. Prskalo, koji ne smatra da će, kako se spekulira, neki vlasnici stanova taj vikend napuštati Zagreb kako bi ih iznajmili gostima koji dolaze radi koncerta.

Ljubitelji Thompsona svakako će osim cijena 'nabildati' opće zagrebačke turističke brojke, koje su od početka godine dosta solidne. Do sredine proteklog mjeseca gostiju je, naime, bilo 173.555 i četiri posto više nego lani u istom razdoblju. Broj noćenja također je porastao za četiri posto. – Mi smo već zatvorili prodaju za taj vikend – reći će Josipa Jutt Ferlan, glavna menadžerica klastera Hilton hotela Zagreb i predsjednica Udruženja hotelijera pri HGK. – Slobodne su sobe planule u sva tri naša hotela, nešto čuvamo jer želimo zadržati sve naše tržišne niše. Cijene se i bez tako velikih događaja formiraju prema potražnji praktički na dnevnoj bazi i očekivano će biti više i taj srpanjski vikend. Tko nije rezervirao odmah, neizbježno je, platit će više. To je praktički rutina kad su u pitanju velika glazbena, sportska... događanja u našem gradu, koja se reflektiraju ne samo na smještaj, nego i na restorane, kafiće, taksi službe... – govori naša sugovornica, koja ne smatra da je ekstremna potražnja kao za Thompsonov koncert kojoj Zagreb neće moći izići ususret ne znači da naš glavni grad ima premalo smještajnih kapaciteta.

To je, ističe, samo nekoliko puta u godini. Hiltonova direktorica podsjeća i da zagrebački hoteli na godišnjoj razini imaju niže prosječne cijene nego neke druge europske metropole, što svjedoči o potražnji tijekom cijele godine koja može biti i bolja. Kako bilo, za goste tijekom prvog srpanjskog vikenda spremaju se i turistički domaćini u okolici Zagreba. – Da, očekujemo da dio gostiju odsjedne i kod nas, potražnja je počela, a mi ćemo tim povodom uskoro imati i jedan sastanak s turističkim dionicima – otkriva direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije Ivana Alilović. – Naš je kapacitet oko 4000 turističkih ležajeva. I dalje relativno skromno, iako smo smještajni kapacitet od 2019. naovamo podigli za 35 posto i bilo bi dobro da će i veći. Već sad vidimo da će nam za međunarodnu Spartan utrku koja se održava u Svetoj Nedelji 5. i 6. travnja nedostajati kreveta, najavljen je dolazak oko 5000 ljudi – otkriva I. Alilović.

Zahvaljujući Thompsonu mnogi izvan Zagreba očito će se prisjetiti i rodbine i prijatelja u glavnom gradu i zagrebačkoj okolici ako ne žele po završetku koncerta odmah putovati svojim kućama. Na to da će mnogi željeti provesti dan, dva u Zagrebu računaju i ugostitelji. – Godina je relativno slabo počela, ne znam je li se bojkot trgovina odrazio i na nas, ali gostiju je u protekla tri mjeseca bilo manje nego prijašnjih godina. I to ne samo kod mene, slično mi govore i drugi kolege. Svaki veliki događaj zato je više nego dobrodošao. Ne zanima me je li to Thompson ili neka zvijezda svjetskog glasa. Nemam ništa ni protiv koga, politika me ne zanima, a takva su događanja za nas ugostitelje u centru grada itekakav plus. Mnogi će zasigurno prošetati Gornjim gradom, sjesti popiti piće, nešto pojesti – očekuje M. K. (podaci u redakciji), vlasnik kafića u strogom centru Zagreba, koji se grozi najava da će neki iskoristiti prigodu da s cijenama odu u nebesa. – To nisu profesionalni ugostitelji nego špekulanti. Takav bezobrazluk me smeta koliko i goste. Iako, čudim se kako to ljudi brzo zaborave umjesto da ih kazne. Gledao sam u vrijeme adventa, neki su napumpali cijene i kasnije nikome ništa, gosti im i dalje dolaze... – iskren je zagrebački ugostitelj, koji će Thompsonove fanove dočekati navlas istim cijenama kao inače.

