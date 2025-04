Thompson potaknuo raspravu u Otvorenom: 'Zašto izmišljate kontroverze? Znate li gdje su kupljene dvije karte'

Marko Perković Thompson ne prestaje biti glavna tema u medijima nakon nevjerojatnog rekorda koji je postigao svojim koncertom na zagrebačkom Hipodromu. Rasprave o njegovom uspjehu, njegovoj publici i fenomenu koji predstavlja ne jenjavaju, a upravo zbog toga bio je tema emisije "Otvoreno" na HRT-u, gdje su brojni sugovornici analizirali njegov utjecaj i popularnost. Thompsonov koncert na Hipodromu postavio je novi svjetski rekord s više od 280 tisuća prodanih ulaznica, a kako je otkrio njegov menadžer Zdravko Barišić, zbog ogromnog interesa kapacitet je dodatno povećan. Unatoč tome, potražnja ne jenjava, a zanimljiv podatak koji je otkrio Barišić jest da su ulaznice kupovane diljem svijeta, uključujući i dvije iz Rusije.

Barišić je u emisiji istaknuo kako su svi u Thompsonovom timu ostali iznenađeni ovako velikim interesom publike. "Nismo očekivali ovakvu ludnicu, ovo je nešto što ni najveće svjetske zvijezde nisu uspjele postići", rekao je. Sam Marko Perković Thompson također je bio zatečen reakcijama obožavatelja te poručio da će im se odužiti novim pjesmama koje uskoro izlaze, kao i spektakularnim nastupom koji će trajati više od tri sata. - Novi album ide, mali broj pjesama koji je izašao van, bit će na albumu. Mi smo objavljivali, kada smo najavljivali koncert na Hipodromu da će izaći novi album. Na albumu će biti 12 pjesama, dodao je Barišić. U četvrtak točno u podne počinje prodaja posljednjeg paketa ulaznica za koncert. Prošireni su kapaciteti.

Glavni tajnik Hrvatskog društva skladatelja Antun Tomislav Šaban naglasio je da ovakav događaj nije samo veliki trenutak za Thompsona, već i za hrvatsku glazbenu scenu općenito. "Ovo će ući u Guinnessovu knjigu rekorda. Nije politički ni sportski događaj, već glazbeni, i to pokazuje koliko je glazba važan segment društva", rekao je Šaban.

Bojan Mušćet, glazbeni urednik na portalu Glazba.hr, istaknuo je da je Thompsonova popularnost iznimna upravo zato što je uvijek ostao dosljedan sebi. "Publika mu vjeruje jer se ne povodi za trendovima. On ih stvara", kazao je Mušćet. "Nacionalno-kršćanski narativ, može se reći i domoljubni, nedostaje velikom broju ljudi u svakodnevnoj komunikaciji. I ti ljudi trebaju određenog heroja. Te heroje ljudi vide u sportu prije svega, a onda i u glazbi. Tako da je Marko Perković Thompson jedan od takvih ljudi", dodao je.

Mušćet je poručio kako Thompsona prate razne kontroverze, ljudi ga vole ili jednostavno ne vole. Barišić je upitao Mušćeta o kojim on kontroverzama govori. Mušćet je odgovorio da su upravo kontroverze vezane za publiku, koja dolazi na njegove koncerte. - Uz to je imao nekih sudskih procesa i problema, a dio medija naglašava neki desni svjetonazor, a ne njegovu glazbu. To je možda stvar zbog koje će netko njemu dati povjerenje, a drugi će sasvim suprotno, istaknuo je. Menadžer Marka Perkovića Thompsona poručio je da kontroverze koje se dodaju Thompsonu ne postoje, već su izmišljene.

Iako je Thompson tijekom karijere izazivao kontroverze, njegovi obožavatelji u njemu vide autentičnost i snagu. Novinar Jutarnjeg lista Tomislav Čadež, koji je prisustvovao jednom od Thompsonovih ranijih koncerata, izjavio je: "Tamo su bili pretežno mladi ljudi. Bilo je to okupano pozitivnom energijom, osjetila se neka posebna povezanost između izvođača i publike."

Uz koncert, dolazak velikog broja posjetitelja donosi i značajan gospodarski doprinos Zagrebu. Smještajni kapaciteti su popunjeni, ugostitelji i prijevoznici ostvaruju veliku zaradu, a glazbeni stručnjaci zaključuju da Thompsonov fenomen nadilazi glazbu i postaje dio šire društvene priče. Njegov menadžer Barišić potvrdio je da je Thompsonov tim razmatrao i mogućnost održavanja drugog koncerta, no od toga su odustali jer su željeli da svi posjetitelji budu dio jednog, povijesnog događaja. "Ovo će ostati zapamćeno kao najveći koncert u ovom stoljeću u Hrvatskoj, a možda i šire", zaključio je Barišić.