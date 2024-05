Zaprešićani šokirani pronalaskom bebe u kanti za smeće: Kako se ovo moglo dogoditi?

Zaprešićane je šokirao pronalazak novorođenčeta u kanti za smeće. Dvojica tinejdžera sinoć su oko 23 sata pronašla bebu u kanti za smeće te su odmah alarmirali policiju. Dječak je tek bio rođen te je na sebi imao tragove krvi od pupkovine. Hitna pomoć odmah je stigla te ga je zbrinula nakon čega je prevezen u Kliničku bolnicu Sveti duh gdje je zadržan na liječenju. Dijete nije imalo vanjskih ozljeda, ali je bilo pothlađeno, no sada je u dobrom stanju. - Užas, kako se ovo moglo dogoditi, apsolutno smo šokirani - čuli smo danas od građana u Zaprešiću koje smo sreli u blizini mjesta gdje je pronađeno novorođeno dijete. Ipak, mnogi se ne usude puno govoriti o slučaju jer ne znaju pozadinu.

- Možda je štitila obitelj, možda je u vezi nekakvoj. To mi ne znamo. Dajte da ne razapinjemo tu majku. Činjenica je da je dijete završilo tamo gdje je završilo, to je neprirodno, užasno. Živo je, nije ubijeno, to je dobro - kazala nam je susjeda Sonja Radman Livaja.

Voditeljica Odjela neonatologije Kliničke bolnice "Sveti Duh" Rebeka Ribičić u utorak je medijima potvrdila da je novorođenče, koje je noćas primljeno u tu bolnicu nakon što je pronađeno napušteno u Zaprešiću, dobrog zdravstvenog stanja i trenutno se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja.

Novorođenče je iz Zaprešića prebačeno na Sveti Duh kolima hitne pomoći, a riječ je o dječaku koji je oko ponoći zaprimljen na odjel neonatologije, pothlađen, deprimiranih vitalnih funkcija, nakon čega ga je dežurni tim zbrinuo po svim pravilima struke, rekla je Ribičić. Kod djeteta je brzo zabilježen povoljan klinički odgovor te je ono stabilno i van bilo kakve životne ugroze. "Dijete plače, ružičast je, dobre je motorike, počeli smo ga hraniti, živahan je, urednog ultrazvuka mozga, zasad smo s njim jako zadovoljni", dodala je.

Dječak je u jedinici intenzivnog liječenja zbog potrebe opservacije. "Radi se o dječaku porođajne mase 2230 grama, a koliko je staro teško je procijeniti. Gestacijski je star otprilike 38 tjedana, a u trenutku pronalaženja je mogao biti star vrlo malo, možda sat vremena, maksimalno dva, sudeći po kliničkom stanju kad je dovezen u bolnicu", rekla je voditeljica neonatologije. Na dječaku nisu pronađeni znaci vanjskih ozljeda a krv koja je bila na djetetu je majčina krv od poroda.

