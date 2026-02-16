Fašnik nam je i svojevrsno ogledalo društva

U fašničkom duhu Samobor živi već danima, a veselje će vrhunac dosegnuti sutra, na velikom zatvaranju jubilarnog, 200. samoborskog fašnika. Pokladni utorak donosi tradicionalnu fašničku povorku, proglašenje najboljih maski, dodjelu nagrada, a manifestaciju će zatvoriti koncerti Dubioze kolektiv i Željka Samardžića. O važnosti te velike obljetnice, organizaciji najveselijih dana u godini i osobnim uspomenama na fašnik razgovarali smo s gradonačelnicom Samobora Petrom Škrobot, koja priznaje da se fašničkom duhu i sama rado prepušta i kao gradonačelnica i kao Samoborka.

Samoborski fašnik ove godine obilježava 200 godina tradicije. Koliko je ta obljetnica važna za identitet Samobora i njegove stanovnike?

Dvjestota obljetnica Samoborskog fašnika iznimno je važna za identitet našega grada jer Fašnik nije samo manifestacija, nego dio samoborskog karaktera. Riječ je o tradiciji koja povezuje generacije, oblikuje našu prepoznatljivost i čuva duh slobode, satire i zajedništva. Malo se koji grad može pohvaliti takvim kontinuitetom, a za Samoborce Fašnik znači osjećaj pripadnosti i ponosa koji se prenosi s koljena na koljeno. Ovogodišnji Fašnik opravdao je visoka očekivanja, a u pojedinim ih je segmentima i nadmašio. Iako nas očekuje još završni dan programa, već sada možemo reći da smo vrlo zadovoljni ukupnom posjećenošću i interesom. Vrijeme nam i nije išlo na ruku, no to nije umanjilo fašnički duh ni energiju koja se ovih dana osjećala u gradu. Posebno veseli činjenica da je u povorkama sudjelovao rekordan broj mjesnih odbora.

Fašnik je, kao i svake godine, donio bogat program i niz koncerata domaćih izvođača. Sama organizacija zasigurno podrazumijeva složenu logistiku. Kada počinju pripreme i koji su najveći organizacijski izazovi?

Pripreme za Fašnik počinju praktički odmah nakon završetka prethodnoga jer je riječ o iznimno složenoj manifestaciji koja zahtijeva dugotrajno planiranje i koordinaciju. U organizaciju je uključen velik broj ljudi iz gradske uprave, Turističke zajednice, gradskih ustanova, udruga, volontera i sigurnosnih službi, a svatko ima važnu ulogu kako bi sve funkcioniralo besprijekorno. Najveći izazovi odnose se na usklađivanje bogatog programa, sigurnost posjetitelja te prometnu regulaciju, osobito s obzirom na velik broj ljudi koji u tom razdoblju dolazi.

Kolika su izdvajanja Grada za Fašnik i vrati li se ta investicija preko promocije grada i turističkih prihoda?

Grad Samobor doživljava Fašnik kao ulaganje u identitet, promociju i dugoročni razvoj grada. Sredstva koja se za Fašnik izdvajaju planiraju se odgovorno i s jasnim ciljem, vodeći računa o ravnoteži između kvalitete programa i odgovornog upravljanja proračunom. Vrijednost tog ulaganja vraća se višestruko kroz turističku vidljivost, jačanje imidža grada te povećanu potrošnju u ugostiteljstvu, trgovini i drugim djelatnostima, osobito tijekom fašničkih dana, kada Samobor bilježi snažan porast broja posjetitelja. Osim izravnih ekonomskih učinaka, Fašnik ima i iznimnu promotivnu vrijednost jer Samobor pozicionira kao jednu od najprepoznatljivijih pokladnih destinacija u regiji. Riječ je o zahtjevnoj manifestaciji koja na jednom mjestu, besplatno, što je danas gotovo rijetkost, okuplja najpoznatija imena domaće glazbene estrade.

Satira i društveni komentar oduvijek su bili srž fašničke tradicije. Koliko je danas važno očuvati taj duh?

Očuvanje duha satire i društvenog komentara iznimno je važno jer upravo to Fašniku daje autentičnost i čini ga posebnim. Kroz humor, ironiju i masku Fašnik omogućuje slobodno izražavanje i kritičko promišljanje društva, često na način koji je lakše prihvatiti, ali jednako snažan u poruci. Taj duh slobode nešto je što moramo čuvati i prenositi dalje jer Fašnik bez satire jednostavno ne bi bio Fašnik. Kao gradonačelnica često sam i sama predmet fašničke satire, i to doživljavam s osmijehom. Upravo kroz šalu i karikaturu ponekad se može saznati puno više nego kroz izravne komentare, jer ljudi tako iskreno pokažu kako doživljavaju stvarnost oko sebe. Fašnik nam zato služi i kao svojevrsno ogledalo društva, prilika da se nasmijemo, ali i da nešto naučimo, što smatram iznimno vrijednim.

Što Fašnik znači za vas osobno? Postoji li uspomena iz djetinjstva koja vas posebno veže za taj događaj?

Fašnik me snažno veže uz djetinjstvo, prve maske, povorke i ono posebno uzbuđenje koje se tih dana osjećalo u cijelom gradu. Zajedno bismo pripremali maske, obilazili kuće i uživali u tom zajedništvu, a posebnu sreću donosio je i onaj dječji ponos kada bismo zaradili koji novčić, s kojim bismo navečer išli u grad, u maškare i lunapark. Danas Fašnik doživljavam i kroz odgovornost koju nosi moja uloga, ali i kroz isti onaj osjećaj radosti i ponosa koji sam imala kao dijete. Upravo zato sam se i ove godine maskirala već dva puta, a mogu najaviti i još jednu masku za sutrašnje veliko finale. Na taj način želim dati osoban i poseban doprinos Fašniku, a ako pritom uspijem motivirati barem jednu osobu da se maskira i prepusti fašničkom duhu, smatrat ću to velikim uspjehom.

Što vam je najdraži dio Fašnika i na čijem ste koncertu ove godine najviše zapjevali?

Najdraži dio Fašnika svakako su mi povorke mjesnih odbora jer upravo kroz njih, na duhovit i satiričan način, često mogu saznati što muči moje sugrađane i kako doživljavaju svakodnevicu. Fašnik je u tom smislu posebno vrijedan jer kroz šalu otvara prostor za iskrenost. Jednako me raduje i dječji Fašnik, jer vidjeti toliki broj djece, s tetama i odgojiteljima koji su marljivo i s puno truda radili na maskama, uistinu budi osjećaj ponosa i pokazuje koliko se ljubav prema Fašniku prenosi na najmlađe.

Imate li za nas ekskluzivu, što možemo očekivati nagodinu?

Već u srijedu moramo ubaciti u šestu brzinu kako bi sve bilo spremno za 201. Samoborski fašnik. Ovo je, naime, posljednji Fašnik u kojem sudjeluju tri aktualna fašnička lika jer u zasluženu mirovinu odlaze Princ Fašnik, Sudec i Fiškal, dok nam Sraka i dalje ostaje čuvati fašnički duh. Upravo iz tog razloga organizacija idućeg Fašnika bit će poseban izazov jer pred nama stoji zadatak pronaći njihove nasljednike, što u današnje vrijeme sigurno nije jednostavno. Vjerojatno ćemo napraviti određeni zaokret i pokušati ponuditi nešto novo. Na kraju želim od srca zahvaliti Princu Fašniku, Sudecu i Fiškalu na svemu što su tijekom godina dali Samoborskom fašniku. Svojim su likovima, humorom i predanošću obilježili generacije, stvarali uspomene i postali neizostavan dio identiteta grada, a na nama je odgovornost da tu bogatu tradiciju s poštovanjem čuvamo i prenosimo dalje.