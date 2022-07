Zelenski: 'Ruska vojska ne radi pauze '. Na evakuaciju u Donjecku pozvano 350 tisuća ljudi

Danas je 133. dan od početka ruske invazije u Ukrajini. Predsjednik čečenskog parlamenta Magomed Daudov rekao je da čečenski borci u Ukrajini prije svega vode džihad za obranu islama. Srbija ne može napredovati prema članstvu u EU bez da s njom postepeno uskladi svoju politiku prema trećim zemljama, uključujući Rusiju, naglasili su zastupnici Europskog parlamenta.

Tijek događaja:

9:36 - Ukrajinski guverner Luganska rekao je jutros da se nastavljaju borbe u selima oko Lisičanska.

Na Telegramu je Sergej Haidai rekao da su "neka naselja već dva puta bila pod jednom ili drugom kontrolom".

Ponovio je da je do 15.000 civila ostalo u Lisičansku, a 8.000 u Sjevjerodonecku, dodajući da je "današnje video snimke iz Lisičanska bolno gledati".

Dodao je kako “Rusi napreduju prije svega zbog činjenice da su nadmoćni u topništvu kojim uništavaju gradove i obrambene položaje”.

8:40 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je svoj poziv na daljnju isporuku oružja sa zapada, posebice modernih sustava proturaketne obrane kako bi se obranili ukrajinski gradovi, u svom video obraćanju u utorak navečer.

Biti u stanju obraniti zemlju od ruskih raketnih napada prije kraja godine ključna je zadaća ukrajinskog vodstva, rekao je Zelenski. "Ali ispunjenje ove zadaće ne ovisi samo o nama, nego i o tome da naši partneri shvate naše temeljne potrebe."

Zelenskij je rekao da iako se već neko vrijeme u glavnom gradu Kijevu i u mnogim drugim gradovima nisu čule sirene za zračnu uzbunu "ne treba tražiti logiku u akcijama terorista. Ruska vojska ne radi pauze."

Ruska vojska imala je samo jedan zadatak, dodao je Zelenski. "Oduzimati živote, zastrašivati ljude - tako da se i nekoliko dana bez zračne uzbune već osjeća kao dio terora".

8:24 - Sjedinjene Države i druge zemlje pozvali su da se ruska i bjeloruska nacionalna sportska tijela suspendiraju iz međunarodnih sportskih saveza, što je navelo snažnu reakciju Rusije. Rusko veleposlanstvo u Sjedinjenim Državama opisalo je potez kao "rusofobičan" i poručilo da "sport treba ostati izvan politike".

"Korištenje toga kao instrumenta za vršenje pritiska i izravnavanje računa izravno krši osnovna načela olimpijskog pokreta i protivno je duhu natjecateljstva kao i zdravog natjecanja", stoji u priopćenju.

