Njemački general upozorio: 'Rusija možda razvija tehnologiju za nuklearno oružje u svemiru, posljedice bi trajale desetljećima'

Njemački zapovjednik svemirskih snaga upozorio je da ne može isključiti mogućnost da Rusija razvija tehnologiju za postavljanje nuklearne bojeve glave u svemir, što bi moglo paralizirati satelitske sustave i učiniti dijelove Zemljine orbite neupotrebljivima desetljećima. 'Na samom vrhu ljestvice eskalacije postoji sumnja da Rusija možda radi na tehnologiji za postavljanje nuklearne eksplozivne naprave u orbitu“, rekao je general-bojnik Michael Traut, zapovjednik Svemirskog zapovjedništva Bundeswehra, u intervjuu za Politico tijekom zrakoplovnog sajma ILA Berlin.

Na pitanje smatra li takav scenarij realnim, Traut je odgovorio: 'Ne mogu ga isključiti.' Istaknuo je da nuklearna detonacija u svemiru ne bi izgledala poput klasičnog udara na Zemlji, ali bi mogla imati ozbiljne posljedice za komunikacije, navigaciju, promet, bankarski sustav i vojne operacije koje ovise o satelitima. 'Kada bi se danas dogodilo nešto slično testu Starfish Prime', rekao je Traut, referirajući se na američki nuklearni pokus iz 1962. godine, 'do trećine svih satelita u niskoj Zemljinoj orbiti moglo bi prestati funkcionirati tijekom sljedećih tjedana i mjeseci.'

Upozorio je da bi to povećalo količinu svemirskog otpada i rizik od lančanih sudara, poznatih kao Kesslerov efekt. 'Čak je zamislivo da određene orbitalne visine desetljećima više ne bi bile upotrebljive', istaknuo je. Njemačka u međuvremenu svemir želi pretvoriti u jedan od ključnih stupova svoje obrambene politike. Traut je rekao da su se prijetnje u svemiru posljednjih godina 'masovno razvile', od ometanja GPS signala i laserskih sustava do fizičkih napada na satelite. 'Najbolji primjer je ometanje GPS-a u baltičkoj regiji', rekao je, dodajući da ono već utječe na civilno zrakoplovstvo i pomorski promet.

Prema njegovim riječima, njemački odgovor ne može biti isključivo obramben. 'U arenu se ne ulazi samo sa štitom. Učinkovito odvraćanje uvijek ima aktivnu, ofenzivnu komponentu', rekao je Traut. Naglasio je da „ofenzivno ne znači agresivno“, ali smatra da Njemačka mora biti sposobna preuzeti inicijativu u slučaju sukoba, uključujući djelovanje protiv protivničkih svemirskih sustava i infrastrukture koja ih podržava.

Njemačka zato planira nabaviti sustave za ometanje i lasere, inspekcijske satelite te dugoročno i svemirske letjelice za zaštitu vlastitih satelita. Berlin također razvija vlastitu vojnu satelitsku komunikacijsku mrežu SATCOMBw 4. Traut pritom ističe da ona neće biti konkurencija europskom sustavu IRIS². 'IRIS² ne doživljavamo kao konkurenciju, nego kao komplementarni dodatak“, rekao je, dodavši da Njemačka želi u buduću mrežu uključiti „što je moguće više europskih partnera', osobito države koje ne mogu ili ne žele razvijati vlastite satelitske sustave.