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ZALIHE POLAKO NESTAJU

Rusija ostaje bez jednog od svojih najvećih aduta? Analiza otkriva zabrinjavajuće brojke

Foto: REUTERS
1/6
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
13.06.2026.
u 16:58

Analiza satelitskih snimki pokazuje da se velik dio preostalih tenkova nalazi u lošem stanju zbog dugotrajnog skladištenja na otvorenom, fizičkih oštećenja i rastavljanja radi rezervnih dijelova

Ruske pričuve tenkova, koje se godinama smatraju gotovo neiscrpnim strateškim resursom, mogle bi se iscrpiti mnogo brže nego što sugeriraju službeni narativi, pokazuje analiza satelitskih snimki koju je 9. lipnja objavio poznati OSINT analitičar Jompy. Prema  procjeni, u devet ruskih skladišnih baza nalazi se ukupno 2.088 tenkova različitih tipova. Međutim, nakon isključivanja modela T-64, koji se zbog problema s logistikom i rezervnim dijelovima smatraju praktički neupotrebljivima, te vozila koja se nalaze u tranzitu prema bojišnici, broj se smanjuje na 1.598, javlja Defence Blog.

Analiza satelitskih snimki pokazuje da se velik dio preostalih tenkova nalazi u lošem stanju zbog dugotrajnog skladištenja na otvorenom, fizičkih oštećenja i rastavljanja radi rezervnih dijelova. Pojedini modeli T-62 i T-72 godinama nisu pomaknuti iz baza, iako su druga vozila već upućena na bojište, što upućuje na njihovu ograničenu uporabljivost.

Posebno se to odnosi na modele T-72B i T-80, koji bi zbog svojih sposobnosti trebali imati prioritet za povratak u službu. No činjenica da su ostali u skladištima, dok su druga vozila već iskorištena, prema Jompyju sugerira da su mnogi od njih već rastavljeni kako bi poslužili kao izvor rezervnih dijelova.

Nakon svih korekcija, analitičar procjenjuje da Rusija raspolaže s oko 851 tenkom koji se još mogu smatrati operativno uporabljivima. Većinu čine zastarjeli modeli T-62, oko stotinu tenkova T-54/55 i približno 150 tenkova T-72A. Jompy se osvrnuo i na proizvodnju tenkova T-80 u tvornici Omsktransmaš, procjenjujući da bi Rusija pri sadašnjem tempu mogla iscrpiti preostale zalihe za modernizaciju unutar sljedećih godinu dana. To bi značilo da bi Moskva morala prijeći na proizvodnju potpuno novih tenkova, što je znatno skuplji i sporiji proces.

Projekt Oryx, koji prati gubitke oklopnih vozila na temelju vizualnih potvrda, do sredine 2026. dokumentirao je više od 4.350 izgubljenih ruskih tenkova od početka invazije na Ukrajinu. Iako Rusija i dalje može proizvoditi nove tenkove, obnova postojećih vozila iz skladišta bila je ključ održavanja borbene sposobnosti posljednjih godina. Ako su Jompyjeve procjene točne, taj bi se model uskoro mogao suočiti s ozbiljnim ograničenjima.
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Ključne riječi
resursi Rusija tenkovi

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