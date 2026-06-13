Užas u školskoj knjižnici: Pronađena mrtva učiteljica, osumnjičeni kolega se ubio

Austrijsku saveznu pokrajinu Gornju Austriju u petak navečer potresla je teška tragedija. Prema pisanju austrijskih medija, 29-godišnji učitelj navodno je u prostorijama srednje škole u Taufkirchenu an der Pram ubio svoju 28-godišnju kolegicu, a potom pobjegao automobilom i počinio samoubojstvo. Tijelo 28-godišnje žene pronađeno je u petak oko 18 sati u zgradi srednje škole u Taufkirchenu an der Pram, mjestu u okrugu Schärding koje broji oko 2.900 stanovnika. Prema prvim informacijama, zločin se dogodio u školskoj knjižnici. Austrijski mediji navode da su se članovi obitelji mlade žene zabrinuli nakon što se nije vratila kući. Krenuli su je tražiti u školi, gdje je zatim pronađena mrtva. Voditelj Državnog odvjetništva u Riedu, Alois Ebner, u petak navečer potvrdio je slučaj za austrijske medije. Prema dosad utvrđenom, osumnjičeni je nakon zločina automobilom napustio školu, piše Fenix.

"Počinitelj se nakon djela odvezao automobilom. Prema prvim rezultatima istrage, u vozilu u pokretu počinio je samoubojstvo pucnjem iz vatrenog oružja", izjavio je Ebner. Ubrzo nakon toga vozilo je udarilo u stablo. Automobil je pronađen oko 20 kilometara od mjesta zločina, a 29-godišnjak je tada već bio mrtav. Na temelju tragova pronađenih na mjestu događaja, istražitelji pretpostavljaju da je riječ o samoubojstvu. Prema dostupnim informacijama, na tijelu muškarca pronađena je prostrijelna rana glave. Istraga još traje, a utvrđuju se okolnosti i motivi tragedije. Prema prvim informacijama, istražitelji slučaj razmatraju kao mogući zločin povezan s ranijim partnerskim odnosom između dvoje kolega.

"Detaljne okolnosti još se razjašnjavaju, ali prema prvim informacijama postoji sumnja da je riječ o zločinu povezanom s vezom. Na mjestu događaja rade kriminalistički tehničari i pripadnici odjela za teška kaznena djela Pokrajinskog kriminalističkog ureda. Za oba tijela naložena je obdukcija", rekao je Ebner. Prema policiji, 29-godišnji muškarac i 28-godišnja žena ranije su bili u ljubavnoj vezi. Dosadašnji rezultati istrage ne upućuju na to da je u događaj bila uključena još neka osoba. Policija i državno odvjetništvo nastavljaju kriminalističko istraživanje kako bi se rasvijetlile sve okolnosti tragedije. Više detalja o tijeku događaja i mogućem motivu trebalo bi biti poznato nakon obdukcije i daljnjih vještačenja.