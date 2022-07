Institut za proučavanje rata: Putin je vjerojatno naredio 'operativnu pauzu'

Danas je 132. dan od početka ruske invazije u Ukrajini. Ukrajina vodi pregovore s Turskom i Ujedinjenim narodima kako bi osigurala jamstva za izvoz žitarica iz ukrajinskih luka, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Rusko ministarstvo vanjskih poslova nazvalo je u ponedjeljak zračne udare na Siriju, za koje se okrivljuje Izrael, neprihvatljivim te zatražilo bezuvjetan prestanak napada.

Tijek događaja:

07:45 Članice NATO-a potpisat će u utorak pristupne protokole nužne za pozivanje Švedske i Finske u vojni savez na svečanosti u sjedištu NATO-a u Bruxellesu. Švedska ministrica vanjskih poslova Ann Linde i njezin finski kolega Pekka Haavisto sudjelovat će na svečanosti uz predstavnike 30 članica zapadnog vojnog saveza.

Protokoli omogućuju glavnom tajniku NATO-a Jensu Stoltenbergu da uputi službeni poziv Švedskoj i Finskoj da se pridruže savezu, no proces ratifikacije mogao bi potrajati.

Buduće članice moraju proći protokole, proces koji obično uključuje nacionalne parlamente. Procjenjuje se da će proći još šest do osam mjeseci prije nego što Švedska i Finska uđu u NATO.

6:20 - Institut za proučavanje rata u svojoj najnovijoj analizi navodi kako je Putin vjerojatno naredio 'operativnu pauzu' nakon ruskog zauzimanja Lisičanska.

⚡️Institute for the Study of War: Putin likely directed an ‘operational pause’ after Russian seizure of Lysychansk.



