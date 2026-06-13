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'GOTOVO JE'

Trump: Sutra potpisujemo sporazum s Iranom, Hormuški tjesnac otvara se za sve!

U.S. President Donald Trump speaks at the Oval Office of the White House, in Washington
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
13.06.2026.
u 19:23

Trump je također poručio da su odnosi Washingtona i Teherana danas, prema njegovoj ocjeni, znatno bolji nego za vrijeme prethodnih američkih administracija

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social da očekuje kako će sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana biti potpisan već sutra, nakon čega bi se, prema njegovim riječima, za međunarodni promet ponovno otvorio Hormuški tjesnac. "Sporazum Baracka Husseina Obame s Iranom bio je lak, lijep i gladak put do nuklearnog oružja. Moj sporazum s Iranom je upravo suprotan, zid prema tome da nemaju nikakvo nuklearno oružje. Zapravo, oni više ne žele nuklearno oružje, niti će ga imati, bilo kupnjom, razvojem ili bilo kojim drugim oblikom nabave", poručio je Trump.

Američki predsjednik tvrdi da novi sporazum predstavlja značajan zaokret u odnosima Washingtona i Teherana te naglašava kako bi njegova provedba trebala dovesti do stabilizacije situacije na Bliskom istoku.

Trump je također najavio da će se odmah nakon potpisivanja sporazuma ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, jedna od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za transport nafte i plina. "Naš odnos s Iranom mnogo je drugačiji i bolji od onoga što su imale prethodne administracije. Za razliku od Obaminih stotina milijardi dolara uplata njima, nikakav novac neće im biti predan", napisao je.

U objavi se osvrnuo i na iranski nuklearni program, istaknuvši kako će Sjedinjene Države, kada za to dođe vrijeme, ukloniti i uništiti preostali nuklearni materijal. "U odgovarajuće vrijeme, kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu, zakopanu duboko pod moćnim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te je uništiti", naveo je Trump.

'Uz korištenje AI-a. 

Ključne riječi
Donald Trump

Komentara 11

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KI
Kontra indoktriniran
19:40 13.06.2026.

Potpisivanje povijesnog sporazuma između SAD-a i Irana je odgođeno. Iran je u subotu izjavio da potpisivanje memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama neće biti u nedjelju, već bi se moglo dogoditi u narednim danima. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaeiei rekao je da se memorandum iz Islamabada usredotočuje na okončanje rata i ratnih reparacija, dok se o nuklearnom pitanju u ovoj fazi neće raspravljati. "Morat ćemo pričekati i vidjeti točno vrijeme potpisivanja memoranduma; iako to neće biti sutra, mogućnost da se to dogodi u narednim danima ne može se isključiti", dodao je Baghaei u izjavi koju je prenijela novinska agencija Tasnim. Iranski dužnosnici više su puta izjavili da je veći dio teksta već dogovoren, a istovremeno su optužili Washington za usporavanje napretka zbog promjene stajališta i kontradiktornih izjava.

ZO
zoranlelic
19:59 13.06.2026.

Ujedinjeni Arapski Emirati pristali su deblokirati milijarde dolara za Iran, rekla su četiri izvora, u taktičkom potezu nakon tjedana iranskih napada na bogatu zaljevsku državu tijekom američko-izraelskog rata s Islamskom Republikom. Vijest o prethodno neobjavljenom potezu podudara se sa završnimm fazama širih pregovora između Teherana i Washingtona o okončanju rata, za koje diplomati kažu da bi mogli uključivati ​​oslobađanje desetaka milijardi dolara iranskih prihoda od nafte zamrznutih u stranim bankama pod američkim sankcijama. Dva regionalna izvora rekla su Reutersu da su UAE pristali osloboditi ukupno 10 milijardi dolara, od čega je više od 3 milijarde dolara već isporučeno. Ukupna sredstva procjenjena su na 20 milijardi dolara, potez je dogovoren u zamjenu za prekid iranskih napada na UAE. Prva tranša od 3 milijarde dolara već stavljena na raspolaganje Iranu. Dužnosnik UAE-a, kada je zamoljen da komentira transfer, rekao je da zemlja pokušava ublažiti napetosti i promicati mir. „Vanjska politika UAE-a vođena je promicanjem deeskalacije i smanjenja napetosti u cijeloj regiji, uz istovremeno promicanje trajnog mira i stabilnosti“, rekao je dužnosnik. „UAE podržava napore, uključujući one koje poduzimaju Sjedinjene Američke Države, kako bi se narodi regije zaštitili od posljedica sukoba.“

22
224
20:43 13.06.2026.

Stvar treba čitati između redova i postaje jasna..... Ispada da je Trump cijelo vrijeme glumio klauna dok je CIA radila svoj posao....Sada se zna da je uranij (bio sakriven) negdje ispod "granitnih planina, i više ga se ne može premještatii niti sakriti. Bombarderi B-2 su spremni i mogu u svakom trenutku razoriti bilo koju utvrdu. Iran više nema mogućnost vrludanja i najbolje što može napraviti je da potpiše sporazum, što će i učiniti "čim čim prije, tim tim bolje.....

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