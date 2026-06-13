Trump: Sutra potpisujemo sporazum s Iranom, Hormuški tjesnac otvara se za sve!

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social da očekuje kako će sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana biti potpisan već sutra, nakon čega bi se, prema njegovim riječima, za međunarodni promet ponovno otvorio Hormuški tjesnac. "Sporazum Baracka Husseina Obame s Iranom bio je lak, lijep i gladak put do nuklearnog oružja. Moj sporazum s Iranom je upravo suprotan, zid prema tome da nemaju nikakvo nuklearno oružje. Zapravo, oni više ne žele nuklearno oružje, niti će ga imati, bilo kupnjom, razvojem ili bilo kojim drugim oblikom nabave", poručio je Trump.

Američki predsjednik tvrdi da novi sporazum predstavlja značajan zaokret u odnosima Washingtona i Teherana te naglašava kako bi njegova provedba trebala dovesti do stabilizacije situacije na Bliskom istoku.

Trump je također najavio da će se odmah nakon potpisivanja sporazuma ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, jedna od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za transport nafte i plina. "Naš odnos s Iranom mnogo je drugačiji i bolji od onoga što su imale prethodne administracije. Za razliku od Obaminih stotina milijardi dolara uplata njima, nikakav novac neće im biti predan", napisao je.

U objavi se osvrnuo i na iranski nuklearni program, istaknuvši kako će Sjedinjene Države, kada za to dođe vrijeme, ukloniti i uništiti preostali nuklearni materijal. "U odgovarajuće vrijeme, kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu, zakopanu duboko pod moćnim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te je uništiti", naveo je Trump.

'Uz korištenje AI-a.