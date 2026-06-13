Morski pas napao ženu na popularnoj plaži, svjedoci opisali trenutke užasa: 'Čuo se vrisak, a onda alarm'

Žena u tridesetima nalazi se u kritičnom stanju nakon što ju je u subotu na plaži Coogee ugrizao veliki morski pas, a jedan je svjedok prizor na popularnoj plaži u Sydneyju opisao kao "šokantan". Glasnogovornik hitne pomoći Novog Južnog Walesa rekao je da je žena zadobila ozljede ruke i noge te da je cestovnim putem prevezena u bolnicu St Vincent’s. Rekli su da je više ekipa zbrinulo ženu na plaži nakon napada, koji se dogodio nešto nakon 11 sati. Surf Life Saving NSW priopćio je da je žena prevezena u bolnicu "polusvjesna i diše". Glasnogovornik policije Novog Južnog Walesa rekao je da su ženu iz vode izvukli građani, koji su joj počeli pružati prvu pomoć do dolaska hitnih službi, piše The Guardian.

"Policija je pružila prvu pomoć ženi, za koju se vjeruje da je u tridesetima, a koja je zadobila teške ozljede ruke i noge, prije nego što su stigli bolničari Hitne pomoći Novog Južnog Walesa", rekli su. Policija je ispraznila obližnji Coogee Oval kako bi omogućila slijetanje helikoptera Careflighta, kojim je žena potencijalno trebala biti prevezena u bolnicu. Redoviti plivač na Coogeeju, koji je bio na plaži u trenutku napada, rekao je da je član njihove skupine čuo vrisak prije nego što se oglasio alarm za morskog psa. Skupina se približila i vidjela da se nešto dogodilo otprilike 30 metara dalje.

"Bio je savršen dan, voda je bila stvarno bistra i mirna", rekao je plivač. "Bio je ondje svijetloplavi surf ski i nešto se događalo. Spasilac je istrčao, zgrabio dasku za surfanje i krenuo prema surf skiju". "Vidjelo se da pokušavaju doveslati do obale, a žrtva se držala za stražnji dio surf skija". Plivač je rekao da se krv vidjela u vodi na mjestu napada. "Doveli su žrtvu napada morskog psa do obale. Kad su došli do ruba vode, ljudi su se okupili oko nje i odnijeli je", rekao je. Plivač, koji je za Guardian Australia govorio anonimno, rekao je da se činilo da žena ima ugriz visoko na nozi. Rekao je da su je odnijeli na obalu, a spasioci su stigli s medicinskom opremom. Plivač je rekao da je njihova skupina vidjela morskog psa kako pliva "ne baš u plićaku, ali ni predaleko od obale".

Iako vlasti još nisu potvrdile vrstu morskog psa, gradsko vijeće Randwicka priopćilo je da se vjeruje kako je morski pas bio velik između tri i četiri metra. "To je šokantno. Ljudi su u šoku zbog toga jer se doima kao lokalna gradska plaža", rekao je svjedok. Hitna pomoć Novog Južnog Walesa priopćila je da je na plaži uspostavljeno zapovjedno mjesto, a policijski i hitni kapelani dostupni su za podršku osobama koje su svjedočile napadu. Na plaži Tamarama, sjeverno od Coogeeja, spasioci su nedugo zatim ispraznili vodu, govoreći plivačima i surferima da se plaža zatvara zbog incidenta. Glasnogovornik SLSNSW-a rekao je da su među službama koje su reagirale bili spasioci gradskog vijeća, spasioci izvan dužnosti i spasilački helikopter Westpac Lifesaver, koji je nadzirao područje iz zraka.

Glasnogovornik je rekao da su sve plaže od Bondija do Maroubre zatvorene i da će ostati zatvorene najmanje 24 sata. Izvršni direktor Steve Pearce rekao je da je to četvrti ozbiljan incident s morskim psom u Sydneyju od rujna 2025. "U ovome trenutku šaljemo najbolje želje ženi koja je stradala i njezinoj obitelji, nakon još jednog strašnog incidenta s morskim psom na našoj obali", rekao je. Rekao je da, iako je sezona volonterskih patrola završila, i dalje postoje spasilačke službe, uključujući nadzor dronovima, koje pružaju sigurnosne mjere u obalnim zajednicama.

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Dronovi su se u subotu koristili na 14 lokacija diljem savezne države, ali ne i na Coogeeju. SLSNSW je priopćio da je za subotu i nedjelju organiziran dodatni nadzor dronovima na plažama Bondi i Bronte, a daljnji letovi na tom području bit će procijenjeni. Plaža Coogee, poznata po relativno blagim valovima, popularna je među lokalnim stanovništvom i turistima te ljeti privlači tisuće posjetitelja. Ranije ove godine morski su psi na plažama u Sydneyju u razdoblju od 48 sati napali tri osobe, od kojih je jedna smrtno stradala. U novije vrijeme zabilježena su i dva smrtonosna napada na podvodne ribolovce u Zapadnoj Australiji.