Zanimljiva karta: Koliko dugo bi trebali raditi u Hrvatskoj da zaradite milijun eura

Zanimljiva karta objavljena je na Instagram stranici 'Dalmatian Mapper', a koja pokazuje koliko je godina u svakoj europskoj državi potrebno kako bi se zaradilo milijun eura od prosječne plaće.

Prema toj karti, u Hrvatskoj bi se trebalo raditi 87 godina. Kako su došli do tog izračuna nije poznato, no zna se da je prosječna plaća za lipanj ove godine iznosila 1150 eura. Prema tome, prosječni Hrvat godišnje zaradi 13.800 eura, a da bi došao do milijuna, prema našoj računici, trebao bi raditi 72 i pol godine.

Bilo kako bilo, prema karti u našem susjedstvu od nas su bolji jedino Slovenci kojima za milijun eura treba 68 godina rada. Državljanima BiH trebalo bi 140 godina, Srbima 152, a Mađarima 100 godina.

Najviše zarađuju Švicarci kojima treba 15 godina do prvog milijuna, a slijede ih Islanđani (22 godine), Danci (26) godina te Norvežani s 27 godina.

S druge strane, Ukrajincima bi za milijun eura trebalo 230 godina rada, a slijede ih Turci s 214 godina te Albanci s 208 godina.

VIDEO Ljudi pitaju za cijenu i odu: Zbog poskupljenja povrća odustaje se i od zimnica

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

VEZANI ČLANCI: