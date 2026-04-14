Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 200
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SPECIJALCI NA TERENU

Strava u Barceloni: Muškarcu na ulici pokušali prerezati vrat, zatim ga upucali. Riječ o srpskom državljaninu?

Police emergency vehicle in Spain
Matthias Balk/DPA
VL
Autor
Šimun Ilić
14.04.2026.
u 20:44

Teško ozlijeđeni muškarac ostao je ležati na ulici, a medicinski timovi pružili su mu prvu pomoć na mjestu događaja prije nego što je u kritičnom stanju prevezen u bolnicu

U utorak poslijepodne došlo je do ozbiljnog oružanog incidenta u Barceloni, gdje su trojica napadača pokušala ubiti muškarca ispred ugostiteljskog objekta u četvrti Sant Martí. Prema informacijama katalonskih medija, napad se dogodio oko 15:50 sati na šetnici Passeig del Taulat, u blizini vrta Diagonal Mar. Napadači su pokušali prerezati vrat žrtvi, nakon čega su ispalili najmanje pet hitaca i pobjegli s mjesta događaja, prenosi El Caso.

Teško ozlijeđeni muškarac ostao je ležati na ulici, a medicinski timovi pružili su mu prvu pomoć na mjestu događaja prije nego što je u kritičnom stanju prevezen u bolnicu. Prema prvim informacijama, riječ je o stranom državljaninu, vjerojatno iz istočne Europe, no identitet zasad nije službeno potvrđen. Prema navodima srbijanskog Blica, ozlijeđeni je srpski državljanin.

Na mjesto događaja upućene su specijalne policijske snage ARRO, kao i redovna policija, a potraga za napadačima je u tijeku. Istragu vodi Odjel kriminalističke policije, koji pokušava utvrditi sve okolnosti napada. Policija je zajedno s gradskim službama zatvorila pristup području, što je izazvalo poremećaje u prometu. Iz gradskog prijevoznika TMB priopćeno je kako je autobusna linija H16 privremeno preskočila dvije stanice u zoni incidenta.

Ovaj napad dolazi nedugo nakon smrtonosne pucnjave u Hospitaletu de Llobregatu krajem ožujka, kada je u sukobu vatrenim oružjem ubijen 27-godišnji državljanin Dominikanske Republike, dok je još jedna osoba teško ozlijeđena.

Police emergency vehicle in Spain
1/22
Ključne riječi
pokušaj ubojstva napad Barcelona

Komentara 2

Pogledaj Sve
OP
opančar
20:52 14.04.2026.

opet obračun između škaljarskog i kavačkog klana, ništa čudno.

DE
Dex
21:05 14.04.2026.

droga ih je zela

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!