Strava u Barceloni: Muškarcu na ulici pokušali prerezati vrat, zatim ga upucali. Riječ o srpskom državljaninu?

U utorak poslijepodne došlo je do ozbiljnog oružanog incidenta u Barceloni, gdje su trojica napadača pokušala ubiti muškarca ispred ugostiteljskog objekta u četvrti Sant Martí. Prema informacijama katalonskih medija, napad se dogodio oko 15:50 sati na šetnici Passeig del Taulat, u blizini vrta Diagonal Mar. Napadači su pokušali prerezati vrat žrtvi, nakon čega su ispalili najmanje pet hitaca i pobjegli s mjesta događaja, prenosi El Caso .

Teško ozlijeđeni muškarac ostao je ležati na ulici, a medicinski timovi pružili su mu prvu pomoć na mjestu događaja prije nego što je u kritičnom stanju prevezen u bolnicu. Prema prvim informacijama, riječ je o stranom državljaninu, vjerojatno iz istočne Europe, no identitet zasad nije službeno potvrđen. Prema navodima srbijanskog Blica , ozlijeđeni je srpski državljanin.

Na mjesto događaja upućene su specijalne policijske snage ARRO, kao i redovna policija, a potraga za napadačima je u tijeku. Istragu vodi Odjel kriminalističke policije, koji pokušava utvrditi sve okolnosti napada. Policija je zajedno s gradskim službama zatvorila pristup području, što je izazvalo poremećaje u prometu. Iz gradskog prijevoznika TMB priopćeno je kako je autobusna linija H16 privremeno preskočila dvije stanice u zoni incidenta.

Ovaj napad dolazi nedugo nakon smrtonosne pucnjave u Hospitaletu de Llobregatu krajem ožujka, kada je u sukobu vatrenim oružjem ubijen 27-godišnji državljanin Dominikanske Republike, dok je još jedna osoba teško ozlijeđena.