VIDEO: Što se u Rovinju može s 10 eura? Srpska influencerica snimila vodič koji je pregledan više od milijun puta

Ove sezone su cijene na Jadranu glavna tema. Nelogična poskupljenja, od preskupih smještaja do visokih cijena kuglica sladoleda već mjesecima zatrpavaju internet i društvene mreže. Poznato je da su neki naši gradovi na obali skuplji od drugih, a jedan od skupljih je definitivno Rovinj.

Tako je influencerica Dajana iz Srbije došla na ideju da objavi u videu na TikToku u "što se sve može raditi za 10 eura u Rovinju". Na snimci koja je prikupila više od milijun pregleda vidi se kako tiktokerica gleda u more, baca kamenčiće, grli stablo i sjedi na klupi zamišljena.

"Kad me rodbina pita je li skupo u Rovinju", napisala je u opisu videa, u kojemu je zapravo htjela pokazati kako su cijene dosta visoke.

Korisnici su odmah pojurili u komentare kako bi podijelili svoja mišljenja o videu. "Platila parking i to je to", glasio je jedan komentar. "Možeš se kupati", napisao je drugi korisnik. "Možeš se slikati", dodao je treći. "A svugdje je isto", pisalo je u još jednom komentaru. No neki su isticali da je grad prekrasan i da cijena vrijedi. "Uživanje u Rovinju nema cijenu", komentirala je jedna korisnica.

