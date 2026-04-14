Bačić: 'Stan od 18 kvadrata je dovoljan za jednu osobu, moj ured ima otprilike toliko...'

Od sutra kreću prijave za povoljniji najam stanova, i to isključivo putem aplikacije APN-a. Iako u Hrvatskoj prema procjenama postoji oko 600 tisuća praznih stanova, u prvom pozivu javilo se tek 960 vlasnika koji su svoje nekretnine spremni prepustiti državi na upravljanje, na razdoblje od tri do deset godina. Na tržištu će odmah biti dostupno njih 385, odnosno tek dio prijavljenih. U strukturi ponude dominiraju stanovi, ukupno 277, dok će se nuditi i 96 kuća te još 12 stanova unutar kuća. Najviše nekretnina očekivano je u Zagrebu,152, dok ih je znatno manje u drugim gradovima poput Rijeke, Osijeka, Karlovca i Slavonskog Broda. Prosječna veličina stanova iznosi oko 65 kvadrata, a najmanji stan ima tek 19 kvadrata i nalazi se u Zagrebu, dok je najveća nekretnina kuća od 315 kvadrata u Slavonskom Brodu. Od ukupnog broja, 220 nekretnina odmah je useljivo, dok su ostale u fazi renovacije ili ih vlasnici tek trebaju dovesti u funkcionalno stanje.

Ministar graditeljstva Branko Bačić poručio je u razgovoru za RTL Danas kako je zadovoljan odazivom, istaknuvši da slični modeli u drugim državama nisu dali očekivane rezultate, pa su i očekivanja bila oprezna. Najavio je i novi javni poziv do kraja godine, uz blaže uvjete kako bi se privukao veći broj vlasnika. Govoreći o slabijoj ponudi u Dalmaciji, ministar je naglasio da će država ondje, u suradnji s lokalnom samoupravom, graditi nove stanove za najam i prodaju. Također je pojasnio da će država snositi troškove eventualnih oštećenja u stanovima, dok će štetu na namještaju pokrivati najmoprimci.

"Našim programom predvidjeli smo da je u stanu dovoljno imati kuhinjske elemente, a poželjno je da sve ostalo bude bez namještaja. Ukoliko se pokvari neki kuhinjski element, za to će naknadu osigurati država putem APN-a. Ako se razbiju neki dijelovi namještaja, to je onda na teret najmoprimca", rekao je. Kontrola korištenja stanova bit će redovita, a zlouporabe poput iznajmljivanja putem platformi poput Bookinga pokušat će se spriječiti ugovornim obvezama i terenskim provjerama. "Provjeravat će i vidjeti je li osoba s kojom je sklopljen ugovor u stanu", naglasio je ministar.

Osvrnuo se i na veličinu najmanjih stanova: "Mi smo u Zakonu o priuštivom stanovanju utvrdili mikrostambene jedinice koje smo propisali: za jednu osobu 18 kvadrata, a za dvije osobe do 26 kvadrata. To su stambene jedinice koje se mogu kratkoročno koristiti, maksimalno četiri godine". Na pitanje koliko kvadrata ima njegov ured rekao je: "Moj ured ima otprilike toliko. Nemam baš veliki ured u Ministarstvu, ali za mladu osobu 18 kvadrata je dovoljno na kratko vrijeme dok ne riješi stambeno pitanje". Na pitanje što bi zapravo stalo u prostor te veličine rekao je kako je to normalna kvadratura u drugim europskim gradovima. "Ima takvih stambenih jedinica u Parizu. To smo baš prošli tjedan bili u Parizu na sastanku OECD-a. Velik broj stanova u Parizu, pa i u Beču, ima od 12 do 16 kvadrata", kazao je.

Na pitanje može li ovaj model utjecati na rast cijena najma, Bačić je poručio da ne može, jer će država vlasnicima plaćati medijalnu, a ne tržišnu cijenu, čime se, kako kaže, pokušava smiriti rast najamnina. Istaknuo je i da Hrvatska bilježi bolji odaziv od nekih drugih zemalja, navodeći primjer Poljske, gdje je u prvom pozivu prijavljeno tek 350 stanova. Kao dodatni poticaj vlasnicima naveo je model isplate - država unaprijed isplaćuje 60 posto ukupne najamnine za razdoblje najma. Osim programa priuštivog najma, ministar je najavio i nove javne pozive za ugradnju dizala u višestambene zgrade te obnovu pročelja u povijesnim jezgrama gradova, uz sufinanciranje lokalne samouprave, dodajući da će se takvi pozivi ponavljati svake godine.