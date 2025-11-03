Naši Portali
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
STIGLO UPOZORENJE IZ SUSJEDNE ZEMLJE

Što će biti s Hrvatima iz BiH u vezi služenja vojnog roka? Oglasio se MORH, evo što su poručili

Vojni rok
Duško Jaramaz/Pixsell
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
03.11.2025.
u 20:22

Pojasnio je kako bi se rješenje moglo pronaći u odredbama Međudržavnog sporazuma između BiH i Hrvatske kojim je definirano da državljani služe vojni rok u zemlji u kojoj imaju prebivalište

Ministarstvo obrane neće izlagati kaznenom progonu hrvatske državljane od 19 godina s prebivalištem u Bosni i Hercegovini ako ne odsluže vojni rok u Hrvatskoj pošto zakoni u BiH to ne dopuštaju, priopćio je MORH u ponedjeljak. Zamjenik ministra obrane BiH Slaven Galić je u ranije u ponedjeljak na društvenoj platformi X upozorio da bi mladići iz BiH, koji imaju i hrvatsko državljanstvo, mogli biti sankcionirani ako će morati služiti vojni rok u Hrvatskoj te je pozvao na hitno rješavanje tog pitanja.

Hrvatsko ministarstvo obrane je potom odbacilo mogućnost sankcija s hrvatske strane. "Kada je riječ o mladićima od 19 godina koji imaju prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini, a imaju dvojno državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo BiH, Ministarstvo obrane te hrvatske državljane neće izlagati kaznenom progonu budući da zakoni u Bosni i Hercegovini zabranjuju služenje vojnog osposobljavanja u stranim oružanim snagama", priopćio je MORH u ponedjeljak.

Galić je rekao da Zakon o obrani BiH zabranjuje državljanima te zemlje da sudjeluju u oružanim snagama drugih država.

MORH je pojasnio da prema ugovoru između dviju zemalja o dvojnom državljanstvu "dvojni državljanin vojnu obvezu ili drugu obveznu službu izvršava u onoj ugovornoj stranci u kojoj ima prebivalište".

Prema ministarstvu, dvojnim državljanima koji su izvršili obvezu služenja vojnog roka ili civilne službe u jednoj od dvije zemlje to će se izvršenje priznati i u drugoj.

Prema Zakonu o obrani Republike Hrvatske, svi državljani Hrvatske obvezni su služiti vojni rok, dok Zakon o obrani BiH zabranjuje angažiranje državljana BiH u vojnim snagama drugih država. Predviđena je čak i mogućnost oduzimanja državljanstva u slučaju nepoštivanja toga zakona.

U Hrvatskoj bi služenje vojnog roka trebalo započeti početkom sljedeće godine.

Ključne riječi
Hrvati zabrane BiH vojni rok

Komentara 12

Pogledaj Sve
KA
kantalonac
21:24 03.11.2025.

Dobro. To navodno kaže MORH. A što kaže zakon? Ima li u Zakonu izuzeće za BiH. Ne vjerujem da će MORH diskriminirati mlade iz Australije ili Njemačke, ili možda hoće?

Avatar nisam_robot
nisam_robot
21:13 03.11.2025.

Tko ide, ide i naći će put.

KR
Krampus
20:57 03.11.2025.

Zato između ostalog ne idem pa ni 2 mjeseca. Nema šanse.

