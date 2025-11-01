Upozorenje u Australiji zbog hrvatskog vojnog roka: 'Nepoštivanje zakona smatra se prekršajem'

Mladi australski državljani s dvojnim državljanstvom mogli bi se suočiti s pozivom u vojsku u sklopu velikih promjena u obrambenom sustavu Hrvatske. Muškarci s dvostrukim državljanstvom stavljeni su na "poziv" od strane vlasti jer Hrvatska ponovno uvodi obaveznu vojnu službu, odgovarajući na globalne sigurnosne prijetnje, piše news.com.au.

Muškarci koji posjeduju hrvatsko državljanstvo pozvani su da se prijave obrambenim vlastima, inače će se suočiti s kaznenim progonom, nakon što je Hrvatska ponovno uvela obaveznu vojnu službu, prvi put nakon 17 godina. Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine izdalo je jasnu upozorenje, rekavši da mladi državljani Australije s hrvatskim državljanstvom moraju ispuniti svoje obveze prema novom zakonu.

"Nepoštivanje zakona smatra se prekršajem", stoji u izjavi ministarstva. "Obavezno je provjeriti svoje obveze prema obaveznoj vojnoj službi s Ministarstvom obrane u Hrvatskoj ili najbližom hrvatskom diplomatskom ili konzularnom predstavništvu u Australiji."

Broj australskih državljana s dvostrukim državljanstvom koji bi mogli biti pogođeni još uvijek nije poznat, no pretpostavlja se da bi moglo biti nekoliko stotina ili možda i nekoliko tisuća mladih muškaraca između 18 i 30 godina u hrvatsko-australskoj zajednici. Nova odluka stupa na snagu 1. siječnja 2026., nakon što je prošli tjedan Hrvatski sabor izglasao vraćanje obavezne vojne službe kako bi ojačao obrambene kapacitete NATO članice u svjetlu rastućih globalnih prijetnji, uključujući rusku invaziju na Ukrajinu.

Hrvatska je ukinula vojnu obaveznu službu 2008. , godinu dana prije nego što je postala članica NATO-a, kako bi profesionalizirala svoju vojsku. No, vlasti sada smatraju da međunarodne prijetnje zahtijevaju hitnu akciju. Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u Saboru kako prijetnje zahtijevaju brzu i učinkovitu reakciju šire zajednice: „Vidimo porast raznih vrsta prijetnji... koji zahtijevaju brzu i učinkovitu reakciju šire zajednice.”

„Obrana zemlje je ključna u suočavanju s bilo kojom prijetnjom“, dodao je ministar. Od 2026. Hrvatska planira regrutirati 18,000 muškaraca svake godine, koji će obaviti dvomjesečnu obuku kada napune 18 godina. Žene će biti izuzete, dok će savjesni prigovarači moći obavljati tri do četiri mjeseca civilne službe, uključujući timove za odgovor na katastrofe. Za redovne regrute plaća će iznositi 1,100 eura (AU$1,942) mjesečno, a vojnim službama također se pridružuju prednosti prilikom prijave za državne poslove.