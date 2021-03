Sve alarmantnija situacija u Austriji. Ministar: Sve je više mlađih pacijenata na intenzivnoj njezi

Austrijski ministar zdravlja Rudolf Anschober u petak je na konferenciji za novinare u Beču govorio o zabrinjavajućem stalnom rastu broja novozaraženih u Austriji i sve punijim jedinicama intenzivne njege u austrijskim bolnicama, koje su u nekim pokrajina, posebice na istočnom dijelu zemlje već došle na granice svojih kapaciteta.

Osim o sve alarmantnijoj epidemiološkoj situaciji u Austriji, Anschober je izvijestio javnost i o današnjoj konstituirajućoj sjednici austrijskog Vrhovnog sanitetskog vijeća, predstavivši na Pressici njegovog predsjednika Markusa Müllera, dekana bečkog Medicinskog sveučilišta i članicu Vijeća Katharinu Reich, inače direktoricu za javno zdravlje u saveznom Ministarstvu zdravlja.



Ministar zdravlja je s zabrinutošću istakao kako je u Austriji u proteklih 24 sata ponovno zabilježeno 3.515 novozaraženih, a 42 osobe su umrle.

„U trećem smo valu“, ustvrdio je Anschober dodavši: „Cijela je Europa u međuvremenu u trećem valu, i mi također“.

„To još nije eksponencijalni rast, ali je linearni, sa stalnim rastućim brojkama s po 400 do 500 novozaraženih više iz dana u dan“, pojasnio je ministar. Napomenuo je da ako se nastavi ovakav rast situacija će postati „alarmirajuća“.



Anschober je također rekao kako je Austriju uglavnom preplavio britanski soj virusa, i to posebice jako njen istočni dio.

„A ta varijanta, ne samo da je znatno agresivnija i zaraznija ( op. od izvorne), nego i mnogo češće izaziva teške oblike bolesti“, dodao je.

„Činjenica je da je sve više mlađih pacijenata i da oni već u prvom tjednu bolesti moraju biti prebačeni na intenzivnu njegu“, napomenuo je austrijski ministar zdravlja konstatirajući: „Imamo jasnu promjenu dobne strukture oboljelih“. Prenio je informaciju liječnika jedne od bečkih bolnica kako u intenzivnoj njezi trenutačno leži i jedna 17-godišnjakinja te dvoje mladih od 24 i 27 godina.

Anschober je također iznio aktualni podatak o 1.834 hospitaliziranih u proteklih 24 sata, uključujući 397 pacijenata u intenzivnoj njezi, ustvrdivši kako je epidemiološka situacija slična onoj jesenjoj. Upozorio je na opasnost od trijaže, napomenuvši kako se takova situacija mora pravovremeno spriječiti. Na pitanje kako, Anschober odgovorio:

„Velika nada je i dalje je cijepljenje. Travanj, svibanj i lipanj će biti odlučujuća faza cijepljenja-i očekuje se četverostruko viša isporuka cjepiva, tako da bi do kraja lipnja moglo biti cijepljeno dvije trećine stanovnika“. Prema njegovim riječima značaj i učinkovitost cijepljenja potvrdila je situacija u staračkim domovima, koji više nisu leglo COVID-19 zaraze.



Anschober je napomenuo kako je u Austriji do sada najmanje jednom već cijepljeno 1,2 milijuna ljudi što je 11,5 posto stanovnika starijih od 18 godina, a što je prema njegovim riječima, u međunarodnim razmjerima „vrlo dobro“.

Anschober je istakao kako se situacija s brojem zaraženih i širenjem zaraze razlikuje od pokrajine do pokrajine, te da je najteže stanje u istočnim austrijskim pokrajinama, Beču, Donjoj Austriji i Koruškoj, gdje je od ukupnog broja zaraza čak između 80 i 93 posto prouzročeno britanskim sojem koronavirusa.

Koje će mjere poduzeti austrijska vlada kako bi spriječila alarmantan porast broja novozaraženih i rasteretila jedinice intenzivne njege u austrijskim bolnicama da ne dođe do trijaže, znati će se u ponedjeljak nakon konzultacija savezne vlade predvođene kancelarom Sebastianom Kurzom sa stručnim timom, pokrajinskim čelnicima i predstavnicima oporbe.

Anschober je pozdravio jučerašnju odluku Europske agencije za lijekove (EMA) o nastavku cijepljenja s cjepivom AstraZeneca, uz ocjenu da je „sigurno i učinkovito“.



Na novinarski upit neće li žene mlađe od 55-godina nakon što je EMA-u obznanila da je ta dobna skupina u kojoj su se do sada pojavljivali sporni slučajevi zgrušavanja krvi nakon cijepljenja AstraZenekom rizična, odustati od cijepljenja ili će tražiti cjepivo nekog drugog proizvođača, ministar Anschober i njegova pomoćnica Reich su odgovorili kako su „tim vrlo rijetkim poremećajem zgrušavanja krvi pogođene prije svega žene mlađe od 55 godina, no da je rizik 1:100.000.

Dodali su kako je utvrđeno da u tim slučajevima do tromboze dolazi zbog „povezanosti genetskih predispozicija s kompleksnim imunološkim reakcijama“. Napomenuli su kako ni ta dobna skupina žena neće moći birati cjepivo kojim će biti cijepljene, osim u iznimnim slučajevima. Također je istaknuto da je za štete nastale cijepljenjem, u austrijskom zakonu uglavljena odredba o obeštećenju.