Zakladi Solidarna uručena nagrada 'Europski građanin' za pomoć stradalnicima u potresu

Projekt Fond 5.5 Zaklade Solidarna ovogodišnji je nacionalni dobitnik nagrade Europski građanin kojom Europski parlament vrednuje rad građanskih udruženja, organizacija i pojedinaca na promicanju razumijevanja i jačanju europskog zajedništva. Nagrada Europski građanin dodjeljuje se od 2008. godine za projekte koji jačaju europski duh solidarnosti, kreativnost i motiviranost te potiču aktivnosti kojima se konkretno izražavaju vrijednosti sadržane u Povelji Europske unije o temeljnim pravima.

Fond 5.5 osnovan je nakon potresa u Zagrebu, u ožujku 2020. kako bi pružao kriznu financijsku potporu socijalno ugroženim građanima. Ponovno je aktiviran nakon potresa koji su u prosincu 2020. pogodili Sisačko-moslavačku županiju. Kroz veliku humanitarnu akciju prikupljeno je više od 17,2 milijuna kuna usmjerenih na više od 1200 obitelji stradalih od potresa.

Nagradu im je u četvrtak u Petrinji uručio član Europskog parlamenta Fred Matić. - Ova je udruga i Zaklada pomogla Petrinji kad je to bilo najviše potrebno. Nažalost, u mnogim situacijama država je spora, ne moram Vama u Petrinji pričati o tome, ali zato su tu dobri ljudi, ovoga puta dobre žene koje su odmah priskočile u pomoć Petrinjcima i cijeloj Banovini i na tome smo im neizmjerno zahvalni - rekao je Fred Matić.

Nagradu su primile Sanja Sarnavka, predsjednica Zakladne uprave Zaklade SOLIDARNA, Marina Ajduković, predsjednica Zakladnog vijeća Fonda 5.5 te Karla Pudar, programska voditeljica Zaklade SOLIDARNA.

- Ponosni smo što je Europski parlament prepoznao rezultate našeg rada. Iza ove nagrade ne stojimo samo mi i nije ovo samo nagrada SOLIDARNE, već svih donatora i donatorica kojih je preko 23.000 volontera i donatora te 647 tvrtki koje su sudjelovale u našim aktivnostima pomoći na Banovini - rekla je Sanja Sarnavka najavivši kako i Zaklada i Fond ostaju na ovom području i na terenu dokle god to bude potrebno.

Dosadašnji dobitnici nagrade Europski građanin u Hrvatskoj su: Martina Čuljak s projektom Help Balkans (2014.), Hrvatska gorska služba spašavanja (2015.), humanitarna udruga fra Mladen Hrkać (2016.), udruga Transplant i Tvrtko Barun, kao ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi (2017.), Savez izviđača Hrvatske s kampanjom Boranka (2020.) te NeuroSplit za projekt With One Dream United (2021.). U 2019. priznanje nije dodijeljeno zbog izbora za deveti saziv Europskog parlamenta.