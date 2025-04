Zajedno gradimo budućnost: STEM Supergirls 2025

Zajedništvo pokreće promjene. Kad se okupe žene iz STEM-a, dijele iskustva i međusobno se podržavaju, rađa se snaga koja mijenja budućnost. STEM Supergirls već 11 godina dokazuje da uspjeh nije samo individualan – on je rezultat zajedničkog rada, dijeljenja znanja i inspiracije.

Ovogodišnja konferencija otvara svoja vrata u četvrtak, 24. travnja 2025., u prostorima Sveučilišta Algebra Bernays u organizaciji hrvatske softverske kompanije Lemax i Terren. Sudionike očekuju inspirativna predavanja, iskrene priče i razgovori koji ne uljepšavaju stvarnost, već potiču na promišljanje i djelovanje. U IT-u, kao i u svakom drugom STEM području, izazovi su stalni, ali uz prave uzore i podršku, sve postaje lakše.

Foto: Ivan Pašalija

Sve započinje iskreno i osobno, baš onako kako i treba – riječima začetnice konferencije, Nataše Kapov Kostovski, koje nas svake godine podsjećaju na svrhu STEM Supergirls i snagu koju ona donosi. Razgovor o izazovima i prilikama u IT industriji ove godine vodi u prošlost i sadašnjost, kroz pogled žena koje u ovom sektoru rade više od dva desetljeća. Njihove priče nisu savršene – i upravo zato su toliko snažne. Panel o ženama koje su više od 20 godina u IT sektoru donosi odgovore na pitanja koja se ne postavljaju često – kako izgleda put kroz industriju koja se mijenja brže od bilo koje druge, kako se nositi s izazovima i zašto je važno imati mentora. O tome će govoriti Nataša Kapov Kostovski, Anđelka Strajhar, Lili Rodić, Anita Cvetić Oreščanin i Vedrana Miholić.

Kroz dan će se izmjenjivati predavačice koje svojim pričama nude stvarne uvide u karijere u STEM-u – one koje su već ostavile trag, ali i one koje su tek krenule graditi svoj put.

Foto: Ivan Pašalija

Ana Vrkić Smirčić i Nevena Krajcar govorit će o izazovima i prilikama u profesionalnom razvoju, ističući važnost samopouzdanja, prepoznavanja ključnih trenutaka za osobni i profesionalni rast, te kako ustrajnost i uporni rad mogu razbiti prepreke i postaviti nove standarde, bez obzira na vanjske izazove. Marina Grljušić podijelit će svoja iskustva iz mentorskog rada i dati korisne savjete kako pronaći podršku u ključnim trenucima razvoja karijere. Ana Radišić će nas provesti kroz svoj osebujan put kroz medije, produkciju i sadržaj – od televizije do podcasta – uz prepoznatljivu dozu iskrenosti i životne energije. Andreja Mamić ispričat će kako je tekao njezin profesionalni put od tehničkih uloga do voditeljskih pozicija, a Matea Solar približit će što znači mijenjati smjer, riskirati i ponovno pronalaziti sebe. O karijernom razvoju govorit će i Aneta Golebiowska, entuzijastica obrazovanja u svim njegovim oblicima. Andrea Trgovčević pokazat će kako od ideje doći do globalne prisutnosti, dijeleći svoje iskustvo u stvaranju i implementaciji inovativnih rješenja koja prelaze lokalne granice.

Foto: Ivan Pašalija

Konferencija donosi i prostore za predah, razgovor i povezivanje, uz tradicionalni “Snack&Chat” trenutak, koji već godinama ostaje najdraži neformalni dio susreta. Dan završava onako kako i treba – dijeljenjem kontakata, uz dozu sreće jer se ponovno stvorio prostor u kojem se žene međusobno podržavaju.

STEM Supergirls nije samo konferencija – to je prilika za susret s onima koje su prošle sličan put, prilika za pronalazak mentora, saveznika i podrške. Kroz razgovore, iskustva i zajedničke trenutke, učimo da snaga nije u pojedincu, već u zajednici.

Foto: Ivan Pašalija

Zvuči zanimljivo?

Sudjelovanje na konferenciji u potpunosti je besplatno, no preuzimanje karata na službenoj Entrio stranici je obavezno. Karte možeš preuzeti ovdje. Za više informacija, posjeti Lemax STEM Supergirls web te zaprati Facebook i Instagram.

Lemax STEM Supergirls inicijativa predstavlja važan korak prema stvaranju poticajne radne okoline u STEM sektoru. Svojim programima i događajima inicijativa potiče žene da preuzmu aktivnu ulogu u tehnološkim sferama i ostvare svoj puni potencijal. Nemojte propustiti priliku biti dio ovoga inspirativnog događaja. Prijavite se danas i budite dio pokreta koji mijenja svijet!