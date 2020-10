Zajedničke mjere protiv korone: EU za putovanja uvodi kartu sa zelenim, crvenim i sivim zonama

Znamo, naučili smo, da krizu nećemo riješiti jednostranim zatvaranjem granica nego suradnjom – poručila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon što su ministri za Europu iz 27 država članica danas na sastanku Vijeća za opće poslove usvojili nove preporuke za koordinaciju nacionalnih mjera ograničavanja putovanja unutar EU u doba globalne pandemije COVID-19.

Dogovor je postignut više od mjesec dana nakon što je Komisija to predložila, neke su države i na kraju bile suzdržane ili su izražavale protivljenje takvom rješenju, no skupljena je kvalificirana većina za izglasavanje (Hrvatska je bila za) i EU po prvi put ima odluku koja pokriva razne stvari: od međusobnog priznavanja rezultata testova na COVID-19, do preporuke da se prilikom putovanja preferira testiranje umjesto određivanja mjere samoizolacije ili karantene.

Možda najvažnije, dogovoreno je da postoji jedna, jedinstvena karta na razini čitave EU s oznakama zelenih, narančastih, crvenih i sivih zona za putovanja. Kartu će izrađivati Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) na temelju podataka koje mu koordinirano dostavljaju sve države članice, a tri su glavna indikatora za određivanje boja koje odražavaju epidemiološku situaciju.

Kriteriji za zone

Ta tri indikatora su broj novooboljelih od COVID-19 na 100 tisuća stanovnika u razdoblju od 14 dana, zatim tjedni broj obavljenih testiranja na 100 tisuća stanovnika, te postotak pozitivnih rezultata u ukupnom tjednom broju obavljenih testova.

Zelene zone su one u kojima je manje od 4 posto testova pokazalo pozitivne rezultate i u kojima je broj novooboljelih od COVID-19 manji od 25 na 100 tisuća stanovnika. Zelena boja znači da nema nikakvih restrikcija prilikom putovanja. Narančaste zone su one u kojima je ili više od 4 posto testova pozitivno te manje od 50 novooboljelih na 100 tisuća stanovnika, ili je pak manje od 4 posto testova pozitivno a broj novooboljelih je između 25 i 150 na 100 tisuća stanovnika. Crvene zone su one u kojima je ili postotak pozitivnih testova viši od 4 posto uz broj novooboljelih koji je viši od 50, ili je jednostavno samo broj novooboljelih viši od 150 (na 100 tisuća). Sive zone su one koje provode manje od 300 testiranja na 100 tisuća stanovnika. Prilikom putovanja iz narančastih ili crvenih zona, nacionalne vlasti države članice EU u koju netko putuje mogu zahtijevati da se taj netko testira ili podvrgne samoizolaciji, tj. karanteni.

Španjolska i Belgija se nećkale

Sve države bi trebale unaprijed davati jasne informacije o tome kakve mjere provode, a sve informacije mogu se pratiti na web-platformi “Re-open EU”. Odluka koja je danas usvojena na razini Vijeća EU zapravo je samo preporuka, nije obvezujuća, no i preporuka znači da se ne bi trebala ponoviti situacija iz ožujka ili travnja, kad su putovanja unutar EU bila jako otežana, za mnoge ljude praktički nemoguća.

– Iako države članice mogu same odlučivati koje će mjere ograničavanja primjenjivati, apeliramo na njih da građanima daju jasne i pravodobne informacije o restriktivnim mjerama na snazi i o tome što oni trebaju raditi, kako je danas dogovoreno. Države članice složile su se oko uzajamnog priznavanja testova, a nastavit ćemo surađivati s njima na boljoj koordinaciji utvrđivanja uvjeta za testiranje i uvođenje karantene – objasnila je u izjavi predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

Španjolska i Belgija, zemlje koje bilježe vrlo visok broj novooboljelih, dugo su tijekom rasprave bile protiv ovako usvojenog prijedloga, no neslužbeno doznajemo da su omekšale zbog uvjeravanja da je ovo tek početak stalne koordinacije, koja će se s vremenom poboljšavati i širiti tako da se uzimaju u obzir i neki drugi indikatori i specifičnosti određenih zemalja.

VIDEO Velike gužve ispred Andrije Štampara zbog povećanog broja testiranja na koronavirus