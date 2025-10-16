Zagreb nije prvi: Otkrijte tko prednjači na nacionalnim ispitima

Gradovi Zaprešić, Varaždin i Makarska prednjače po rezultatima svojih učenika na nacionalnim ispitima za školsku godinu 2024/2025. S druge strane, Grad Zagreb, kada se uspoređuju samo gradovi, ne ulazi među prvih pet, no kad se uzmu u obzir i županije, zagrebački učenici dominiraju u svim testovima četvrtih i osmih razreda, pokazuje detaljna analiza Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO).

Ravnatelj NCVVO-a, Vinko Filipović, istaknuo je da je uzorak statistički pouzdan, iako u Zagrebu djeluje znatno više škola nego u manjim sredinama. Među gradovima s najuspješnijim učenicima ističu se i Dubrovnik, Rijeka te Krapina, dok su s druge strane Čazma, Grubišno Polje i Virovitica zabilježili najslabije rezultate. Kada su u pitanju četvrti razredi, među najlošijima je i Rovinj. Podsjetimo, učenici četvrtih razreda polažu nacionalne ispite iz hrvatskog jezika, matematike te predmeta priroda i društvo, dok učenici osmih razreda polažu testove iz osam predmeta: hrvatskog, matematike, engleskog ili njemačkog jezika, biologije, fizike, geografije, kemije i povijesti, piše portal 24sata.

Analiza je provedena kroz tri kriterija: usporedba po gradovima, po županijama te kombinirano gradovi/županije, budući u nekim županijama gotovo svi učenici pohađaju škole smještene u gradskim sredinama. Rezultati potvrđuju obrasce prethodne dvije godine. “U ruralnim školama rezultati nešto lošiji, je li to pitanje razine obrazovanja roditelja, socijalne prilike. Činjenica je da više prilika imaju djeca u urbanim cjelinama. To se vidi i tamo gdje gradovi nisu osnivači škola, poput Visa ili Supetra. U tim županijama većinu stanovništva čine učenici iz manjih gradova i ruralnih sredina” rekao je Filipović.

Grad Zagreb, gledano po kriteriju gradova, nije među tri najbolja, no kao županija, zagrebački učenici su uvjerljivo najbolji. Ipak, zabrinjava činjenica da više od polovice učenika četvrtih i osmih razreda svoje nacionalne ispite rješava ispodprosječno, iako se postotci razlikuju – od oko 70% kod najboljih do 35–40% kod najlošijih. Posebno zabrinjavajući su rezultati iz hrvatskog jezika u četvrtim razredima, gdje su samo tri županije iznad prosjeka, Zagreb, Krapinsko-zagorska i Varaždinska, dok iz matematike samo dvije, Zagreb i Splitsko-dalmatinska. Kod osmih razreda, najlošije su ocjene iz matematike i engleskog jezika, a samo tri županije premašuju prosjek riješenosti od 55,7%.

Kada se analiziraju prosjeci po županijama, učenici osmih razreda najlošije su prošli u Bjelovarsko-bilogorskoj, Brodsko-posavskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji. “Već smo u lipnju prema Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih uputili analizu svih ispita i to će biti koristan temelj za nadopunjavanje i poboljšanje predmetnih kurikula. Ukazali smo na određene manjkavosti po predmetima”, rekao je Filipović. No, iz Ministarstva tijekom tri godine provedbe nacionalnih ispita nije stigla nikakva reakcija niti odgovor o poduzetim koracima u vezi s rezultatima. Među najlošijim županijama i gradovima stalno se pojavljuju isti gradovi i regije.

“Cilj ovih ispita je da osnivač dobije rezultate kako bi na razini svojih ovlasti vidjeli koje bi korake mogli učiniti da se rezultati provjere. U pojedinim predmetima vidi se da se problemom uspjeha učenika trebaju ozbiljnije pozabaviti u regijama istočne i središnje Hrvatske. No važno je da povratnu informaciju dobivaju roditelji i učenici, koji tima na na vrijeme dobivaju jasnu smjernicu za koju vrstu srednje škole se trebaju predijeliti. Time nacionalni ispiti već i sad ispunjavaju svoju svrhu”, zaključio je Filipović.