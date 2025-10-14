Roditelji u Petrinji ostali bez novca za maturalac, inspekcija upala u agenciju

Učenicima, kojima je otkazan maturalac prije više od tjedan dana, agonija još uvijek traje. Em su ostali bez nezaboravnog provoda, em im novac još uvijek nije vraćen, a sada se u cijelu priču uključila i inspekcija.

Kako je ranije objavio Dnevnik.hr, riječ je o roditeljima učenika osmog razreda jedne osnovne škole iz Petrinje, kojima je svega dva dana prije polaska putnička agencija Klek otkazala maturalac. Od tada su, unatoč brojnim obećanjima vlasnika agencije Saše Kleka, ostali bez povrata novca koji su mnogi jedva skupili – neki čak i uzimajući kredite.

Nakon što su se roditelji obratili medijima i policiji, Klek sada tvrdi da mu je upravo zbog toga u agenciju stigla inspekcija, a računi su mu blokirani. U poruci koju je u ponedjeljak poslao roditeljima naveo je da je u agenciju došao Državni inspektorat, te da slijedi i razgovor s policijom u Zagrebu. „Privremeno su nam blokirani svi računi, poslovni i privatni, zbog prijave roditelja i objava u medijima. Htjeli smo sve riješiti mirnim putem, ali sada je situacija dodatno zakomplicirana“, poručio je Klek roditeljima, navodeći kako će im se javiti kad završi nadzor. Roditelji, međutim, gube strpljenje jer ni nakon posljednjeg obećanja, da će novac biti vraćen početkom tjedna, ništa se nije dogodilo.