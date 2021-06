Zadravec se sastala s Berošem: 'Nadam se da će ministar postupati po zakonu'

Smijenjena pročelnica zavoda za radiologiju KBC-a Sestre Milosrdnice Dijana Zadravac sastala se s ministrom Vilijem Berošem.

- Drago mi je da je ministar Beroš našao nakon skoro dva mjeseca događanja oko KBC-a vremena i saslušao je i moju stranu. Ono što je on do sad čuo je od one druge strane koja govori da nema nepravilnosti i mogao je čuti gospodina Dulibića, predsjednika Upravnog vijeća. Ja sam mu napokon imala njemu direktnu priliku. Sad sam mu rekla o kriminalnim radnjama u KBC-u i isto tako sam mu ukazala na nezakonitu moju smjenu za koju sam mu tražila i urudžbirala da po pravu nadzora utvrdi nezakonitosti moje smjene odnosno upravnog akta. On to po zakonu o općem upravnom postupku može učiniti. Znači, ta moja smjena je nezakonita i ministar može pokrenuti postupak, to mu zakon dozvoljava - kazala je Zadravec u RTL-u danas.

Hoće li to i napraviti?

- Rekao je da će kontaktirati svoju pravnu službu. Ja sam sa svojim odvjetnicima provjerila koji apsolutno kažu da zakonska mogućnost ministra Beroša je da utvrdi nezakonitosti i da ju može na temelju toga objektivnog nadzora i poništiti - kaže Zadravec.

Na pitanje smatra li da ima podršku ministra Beroša, odgovara:

- Ja se nadam da će postupati po zakonu. Ja sam nezakonito smijenjena i zapravo je na njemu samo da primjeni zakon.

