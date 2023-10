Zadnji dan babljeg ljeta: Upaljen crveni alarm za jednu regiju, uskoro kiša, vjetar i snijeg

Hrvatsku u subotu očekuje sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme s najvišim dnevnim temperaturama zraka uglavnom od 24 do 28 Celzijevih stupnjeva, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Na širem riječkom području i dijelu Gorskoga kotara povremeno će biti više oblaka, ali uglavnom suho. Ujutro ponegdje ima kratkotrajne magle, što je upozorio jutros i HAK, stoga je na nekim prometnicama smanjena vidljivost. Puhat će većinom umjeren jugozapadni vjetar, u višim predjelima povremeno i jak, a na moru južni te jugo.

Iako za danas na snazi nisu nikakva upozorenja, vrijeme u nedjelju će u većem dijelu Hrvatske biti opasno. Diljem cijele unutrašnjosti upaljen je žuti Meteoalarm zbog udara vjetra i do 65 km/h, kao i kiše. Na Jadranu će pak na snazi biti narančasto upozorenje zbog nevremena i bure koja će puhati na Kvarneru i do 110 km/h, dok za područje Velebitskog kanala vrijedi crveni, najjači, Meteoalarm zbog udara bure do čak 130 km/h. Što se tiče oborina i vjetra za nedjelju, DHMZ najavljuje jače naoblačenje uz kišu, dok bi u najvišem gorju u noći na ponedjeljak moglo pasti i malo snijega.

Foto: DHMZ

Najviše sunčanog vremena i do večeri uglavnom bez oborine zadržat će se na jugu zemlje. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će umjereno jugo poslijepodne okretati na jaku i olujnu buru, najprije na sjevernom dijelu. Temperatura na kopnu bez izraženog dnevnog hoda, uglavnom između 11 i 16, na sjevernom Jadranu između 16 i 20. U Dalmaciji jutarnja od 17 do 20, a najviša dnevna između 23 i 26 °C. Inače, DHMZ je i ranije najavio kako nam stiže velika promjena vremena, nakon iznadprosječno toplog rujna i rekordnih vrijednosti početkom listopada.

- Frontalni sustav povezan s ciklonom nad Skandinavijom stići će do zapada Hrvatske u noći na nedjelju te se, zbog jačanja anticiklone sa sjeverozapada, glavninom već početkom ponedjeljka premjestiti preko nas dalje na istok. S prolaskom fronte pritjecat će zamjetno hladniji zrak. Uz naoblačenje stići će i kiša koja će najprije zahvatiti zapadne krajeve Hrvatske, a tek u noći na ponedjeljak stići i do krajnjeg juga. Lokalno će pritom biti obilnije oborine. Najizglednija je u gorskim krajevima, dijelu središnje Hrvatske te na sjevernom Jadranu gdje su mogući i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom - objavili su.

- Temperatura zraka u većini krajeva bit će osjetno niža nego u subotu. Osjećaju hladnijeg vremena dodatno će doprinijeti umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar na kopnu, te jaka do olujna bura na moru. Uz jačanje anticiklone već će ponedjeljak biti sunčaniji i u mnogim dijelovima Hrvatske manje vjetrovit, no zbog zadržavanja vlage u blizini naših krajeva ne i posve stabilan - dodaju iz DHMZ-a te pozivaju građane da prate prognozu u idućim danima.

