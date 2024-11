Zadar očekuje atraktivan program manifestacije Advent u Zadru i nastavak rasta turističkog prometa koji je ove godine rekordan

Kada se u nedjeljno prijepodne 24. listopada na Narodnom trgu povodom Dana Grada Zadra tradicionalno okupe zadarski mališani na otvaranju Dječjeg Adventa, a u večernjim satima na Trgu Petra Zoranića (adventski trg) zapjeva vječni Mladen Grdović, počet će manifestacija Advent u Zadru. Bit će to prvo i najranije otvorenje ovogodišnjih adventskih događanja u Hrvatskoj, a s ukupno 40 dana trajanja (do 2. siječnja 2025.), ova će tradicionalna zadarska manifestacija ujedno biti najduža domaća adventska priča.

„Pripreme za Advent u Zadru ušle su u završnu fazu, pa u uredu zadarske Turističke zajednice itekako osjećamo blagdansko raspoloženje. Imamo bogat i sadržajan program kojeg koncertno otvara naš Zadranin Mladen Grdović, no to je samo prvi u nizu događaja, koncerata i prigodnih blagdanskih radionica koje smo pripremili“, kaže direktorica gradskog TZ-a Iva Bencun u najavi ovogodišnjeg Adventa u Zadru. Bit će to deseti uzastopni Advent u Zadru, manifestacija koja je od prvog izdanja 2015. nastala i razvijala se kroz suradnju Grada Zadra, gradske Turističke zajednice, gradskih poduzeća te lokalnih trgovaca i ugostitelja. Deset godina kasnije osnovni koncept priče je isti, ali sada puno raskošniji i za sve Zadrane nezaobilazan u promišljanju punog uživanja u blagdanima.

Foto: Bojan Bogdanić

„Advent u Zadru prepoznat je kao jedna od najljepših adventskih manifestacija u Hrvatskoj. No još je važnije kako su našu adventsku manifestaciju prepoznali sami Zadrani. Vratili smo život na dio Poluotoka u vrijeme blagdana, ali smo ga proširili i na druge dijelove grada. Cilj nam je da se program s vremenom proširi na cijeli Poluotok“, ističe direktorica Bencun najavljujući povratak manifestacije Đir po gradu u sklopu zadarskog Adventa.

Foto: Bojan Bogdanić

A što sve nudi ovogodišnji Advent u Zadru? Počet će nedjeljnim koncertom Grdovića, a u prvom adventskom tjednu nastaviti se koncertima Pacific Bulletsa, klape Kontrada, Zaratino benda, grupe Cambi i subotnjim nastupom Nene Belana. AKA Crescendo, Jet Set Band, sestre Husar, Maja Šuput, Ivana Kindl i grupa Forum, Zorica Kondža, Cubismo te Dražen Zečić s Dino Dvornik Tribute bendom na dočeku Nove godine, spektakularni su koncertni dodatak Adventa u Zadru i događanjima na adventskom trgu. No događaji se neće odvijati samo u večernjim satima ili isključivo na Trgu Petra Zoranića koji će pored koncertnog programa u okviru adventskih kućica ponuditi mirise i okuse domaće blagdanske trpeze. Popodnevni program na adventskom trgu obilovat će nastupima DJ-eva, dok će Narodni trg ugostiti dječje programe s prigodnim radionicama i predstavama te nastupima Gradske glazbe Zadar i Hrvatskog pjevačkog glazbenog društva Zoranić. Ove godine dodatno će se u sklopu Adventa u Zadru organizirati sajam rukotvorina u atriju palače Cedulin (od 29. studenog), što je zapravo nastavak suradnje sa zadarskim obrtnicima. Sajam će ponuditi najbolje od zadarskog obrtništva i rukotvorstva, bit će prigodan i blagdanski (božićni ukrasi) te svojevrsna scenografija za susjedni Narodni trg s kojeg će dopirati božićne pjesme. Najmlađi će po običaju najviše uživati u predstavama i na radionicama, ali i u programu natkrivenog klizališta na Višnjiku, lunaparka i zabavnog parka, dok će oni stariji imati priliku uživati u blagdanskim delicijama.

Foto: Bojan Bogdanić

O uspjehu Adventa u Zadru tijekom posljednjeg desetljeća – naročito nekoliko posljednjih godina – uvjerljivo govori i turistička statistika. Zadar je lani tijekom prosinca ostvario 13 tisuća dolazaka i rekordnih 30 tisuća noćenja, od čega su čak 65 posto noćenja zabilježili strani gosti, najviše Slovenci, Austrijanci, Nijemci, Mađari te turisti iz Bosne i Hercegovine. Riječ je o približno 17 posto rasta u odnosu na referentnu 2019. i 4,34 posto rasta u odnosu na lanjski prosinac koji je nakon globalne krize putovanja predstavljao povratak manifestaciji u punom sjaju i zamahu. Dodatni vjetar u leđa adventskoj manifestaciji bit će činjenica kako je Zadar u ovogodišnjem listopadu bio četvrta najbolja turistička destinacija u Hrvatskoj s gotovo 147 tisuća ostvarenih noćenja. Zadar je također u elitnoj skupini domaćih destinacija u kategorijama obiteljskog i hotelskog smještaja, smještaja u kampovima ili po udjelu domaćih gostiju u noćenjima u razdoblju posezone. Istovremeno je od početka godine do konca listopada u Zadru zabilježeno rekordnih 2,35 milijuna noćenja, što je grad učvrstilo u elitnom nacionalnom razredu najuspješnijih turističkih destinacija. I to u svim kategorijama u kojima se prati turistički promet.

Foto: Matija Lipar

„Trendove rasta očekujemo i tijekom posljednja dva turistička mjeseca u godini“, napominje još Bencun, „i to pogotovo u prosincu koji nam donosi raskošan program Adventa u Zadru. Lani su skoro svi kapaciteti na Poluotoku tijekom prosinca bili popunjeni, pa nemamo razloga očekivati ništa drugo nego daljnji nastavak rasta prometa i rekordnu godinu u turizmu“.