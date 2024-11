Blagdani su tu uz najslađi Dolcela adventski kalendar

Blagdansko vrijeme donosi toplinu, mirise i okuse koji na jednom mjestu okupljaju obitelj i prijatelje. Ove godine Dolcela te vodi kroz 24 dana slatkog iščekivanja uz poseban adventski kalendar.

Što se sve krije u njemu?

Dan po dan, od 1. prosinca do Badnjaka, otvori prozorčić i otkrij novu inspiraciju, recept ili savjet koji će tvoj dom ispuniti radošću i mirisom domaćih kolača, keksa i torti. Možda te čeka trik za poboljšanje dizanog tijesta ili inspiracija za najukusniji kuglof koji će oduševiti goste. No, to nije sve, jer se iza nekih prozorčića krije i prilika za osvajanje nagrada!

Blagdani su, ipak, mnogo više od darova

U prosincu svi nekako usporimo tempo, manje radimo, a više se družimo. Najljepši su zato svi oni trenuci koje dijelimo s obitelji i prijateljima, a uz Dolcela adventski kalendar svaki dan može postati prilika za stvaranje novih uspomena. Imaš pravo na slatko, zato i ove godine potraži inspiraciju među Dolcela receptima i uživaj. Miris svježe pečenih keksića i kolača ispunit će tvoj dom, a zajedničko pečenje uz Dolcela proizvode pretvorit će se u pravu avanturu. Ovo su naši blagdanski favoriti:

Torta od pistacija savršena za posebne večeri i omiljeno društvo

Raskošna blagdanska torta od malina koja ostavlja prostor da se poigraš dekoracijama

Mramorni kuglof s notom naranče biramo uvijek, jer volimo kad blagdani mirišu na citruse

Medena pita je blagdanski klasik kojem malo tko može odoljeti

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Uz Dolcelu i ti imaš najbolje pomagače u kuhinji

Sigurni smo da degustatori već stoje u redu, a uz Dolcela pudinge vanilija i čokolada, sočne muffine i ukusne kiflice, uspjeh u kuhinji gotovo je zajamčen...! No, čak i ako tvoje slastice neće izgledati baš kao na slici, očekuj puno smijeha i slatkih trenutaka uz Dolcelu. Jer samo za izgled ne možemo garantirati!

Ne zaboravi - od 1. do 24 prosinca, otvori prozorčić Dolcela adventskog kalendara, otkrij što se tamo krije i stvori savršene blagdane!