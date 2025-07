Zadar dobiva predsjednika gradskog vijeća iz oporbe, ali i proračun. Slijede li ponovno sukobi ili koalicija?

Ivo Žuvela s nezavisne liste Platforma za promjene bit će predsjednik gradskog vijeća Zadra? Neslužbeno se i ranije spominjala ta mogućnost no nakon sastanka zadarske oporbe u ponedjeljak, kako doznajemo, Žuvela će biti taj kojeg će navodno podržati i oporba i HDZ koji ima gradonačelnika, ali ne i većinu. Zasad. Naime, iako za sada svi odbijaju opciju koalicije s HDZ-onom kojem manjkaju dvije ruke do apsolutne većine, neslužbeno se doznaje da traju pregovori na nacionalnoj razini između HDZ-a i DOMiNO-a, a o tome se intenzivnije počelo govoriti i nakon što je Damir Biloglav prvi čovjek te stranke u Zadru objavio uvjete podrške proračunu i zadane rokove za njihovo ispunjenje.

On koaliciju doduše nije prizivao i najavljivao… Svakako svemu će prethoditi novi pokušaj odabira predsjednika gradskog vijeća ovog petka, nakon neuspjelog prvog pokušaja u kojem je oporba odbila prijedlog HDZ-a koji je ponudio za predsjednika gradskog vijeća oporbenog kandidata!? Uslijedio je poziv gradonačelnika Šime Erlića da se iznađe kompromis ili da se ide u nove izbore. Do njih pak očito nije nikom, obavili su se i razgovori, a tek su iz SDP-a se izjasnili da je i programska suradnja s HDZ-om koalicija i izdaja birača, a Šime Erlić pak pozvao Daniela Radetu da one koji nisu na liniji SDP-a ne proglašava izdajnicima. Odabirom Ive Žuvele čini se Zadrani neće opet na izbore i dobit će proračun koji ni danas nemaju…

- Odabrali smo Žuvelu jer je stav svih da kandidat mora biti netko od nezavisnih jer suglasnost ne možemo postići s kandidatom koji dolazi iz stranke - istakao je za Zadarski hr. Enio Meštrović alias Ričard. On je u prošlom sazivu gradskog vijeća zajedno s SDP-om i Akcijom mladih bio kontra HDZ-a i njihova neispunjavanja oporbenih amandmana, no hoće li se isto stanje ponoviti u ovom mandatu ili će pak naposljetku ipak doći do javne ili tihe koalicije vidjet će se već na proračunu za sljedeću godinu.