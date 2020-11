Zabrinuti papa Franjo: Sadašnji je svjetski ekonomski sustav neodrživ

Osuđeni smo na ekonomske modele koji su koncentrirani na neposredni profit kao jedinicu mjere, a javna politika usmjerena je na slične interese koji zanemaruju ljudske i društvene potrebe. Kao da možemo računati na apsolutnu, neograničenu ili neutralnu dostupnost resursa, kazao je papa Franjo na kraju trodnevnog savjetovanja kojem je putem portala francescoeconomy.org pristupilo oko 2000 studenata, ekonomista i poduzetnika mlađih od 35 godina iz 120 zemalja.

Za siromašne i okoliš

Savjetovanje je nazvano “Franjina ekonomija” (The Economy of Francesco) i bilo je neka vrsta Franjina Davosa, mjesta u Švicarskoj gdje se inače sastaju ekonomisti i državnici iz cijeloga svijeta. – Sadašnji je svjetski ekonomski sustav neodrživ. Nismo prisiljeni sve prihvaćati i tolerirati u šutnji, a zbog takvog ponašanja neki se osjećaju većim ljudima od drugih, kao da su rođeni s većim pravima. Potreban je pakt za promjenu ekonomije – kazao je Franjo i naglasio da bi siromašni trebali postati protagonisti, a ne primatelji pomoći. Potrebno je potaknuti dostojanstvo siromašnih i odbačenih prevladavanjem logike kako je nužno samo davanje pomoći. Nije dovoljno imati filantropske modele, bez obzira na to što je takvo djelovanje krucijalno. Oni se ne mogu strukturalno sučeliti sa sadašnjom neuravnoteženošću koja pogađa najodbačenije ponavljanjem nepravde koju su namjeravali suzbiti. Nije potrebno samo subvencionirati potrebe siromašnih, treba prihvatiti i to da oni imaju dovoljno dostojanstva da prisustvuju našim susretima i raspravama tako da mogu donijeti kruh u svoje domove.

Govorimo o preobraćenju, transformiranju naših prioriteta i davanju mjesta drugima, siromašnima, u našoj politici i društvenom poretku. Franjo traži od mladih da se oformi pakt za novi ekonomski model jer “više ne možemo ići naprijed na taj način”. Potreban je drukčiji ekonomski koncept. Žurno je potreban čin odgovornosti prihvaćanja činjenice da je sadašnji svjetski sustav neodrživ. Franjo poziva mlade da na konkretan način naznače potrebne promjene “u svojim gradovima i na sveučilištima, na radnim mjestima i u sindikatima, u poduzećima i pokretima, u javnim i privatnim uredima”. Vrijeme je da se, “dragi mladi ekonomisti, poduzetnici, radnici i upravitelji poduzeća, odvažite riskirati u prilog poticanju modela razvoja, napretka i održivosti gdje bi osobe, a posebno odbačeni, postali protagonisti. Tu ne smije biti kraćeg puta, potrebno je uprljati ruke, zasukati rukave”.

Iz krize izaći bolji

Takvo zauzimanje sada je s pandemijom COVID-19 još ključnije. Papa je vrlo jasan, pomalo grub kada mladima poručuje: “Ili ćete biti uključeni (u promjene) ili će vas povijest pregaziti.” Težina sadašnje situacije s pandemijom povećala je potrebu za odgovornošću, za buđenjem savjesti kod svih društvenih čimbenika, svih osoba, shvaćanjem da će posljedice našeg djelovanja i naših odluka pogoditi prije svega nas same i zbog toga se ne smije biti izvan mjesta u kojima se stvara “ne kažem vaša budućnost, već vaša sadašnjost”, poručio je Franjo i naglasio kako je potrebno podupirati osobe sposobne da pokrenu procese promjena u načinu života, u modelima proizvodnje i potrošnje. – Ako to ne budete učinili, nećete učiniti ništa – potaknuo je Papa mlade. Upozorio je da bi bilo najgore, nakon prestanka zdravstvene krize, da se ponovno padne u konzumizam i nove oblike egoističke samoprotekcije. “Ne zaboravite da se iz krize nikada ne izlazi isti, izlazi se ili lošiji ili bolji”, poručio je Franjo i pozvao na djelovanje kako bismo iz krize izašli bolji kada se dogovor postigne.