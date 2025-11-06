To što se dogodilo u Splitu – kao da je sam Vučić naručio. Ne bi se ni Labrador postidio. Ne, to ne znači da su tih stotinjak hrabro zakrabuljenih uličnih vigilanata koji su došli spriječiti nastup nekog srpskog KUD-a u kotarskoj dvorani splitskih Blatina doista na platnom spisku nekog golobradog četnika početnika. No rukopis tajnih službi je tu. Dovoljan je samo jedan na platnom spisku, a korisnih budala nađe se na svakom uglu. Posao za SOA-u. Cui bono, pitao bi naš Vrhovni Zapovjednik, lukav kao Baldrick. Doista, svi oni, bez obzira koliko soli (ne) imali u glavi morali su znati kome ovo šteti. Da će meta prije svega biti RH. No tko profitira? Vučiću očito dobro dođe dokaz protiv stranih neprijatelja koji vuku konce građanskih prosvjeda u Srbiji, iako teško da će mu ovo dostajati za skretanje pažnje. Čini se da ih je ipak mnogo više unutar hrvatskih granica koji su oduševljeno zgrabili dokazni materijal koji im je tako velikodušno ponuđen na poklon.
Zašto je Thompson prije izbora Možemo, a poslije izbora Nemožemo, pitanje je sad. Retoričko pitanje, zato nema upitnika. Očito se nakon pobjede na izborima treba oprati pred vlastitim biračima
Komentara 56
Zabrani li Thompsona, treba iskoristiti sve mogućnosti za tužbu protiv Tomaševića.
Samo neka zabrani Thompsona. Onda će Hrvatska zabraniti njega.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Panika u Rusiji nakon izjave zamjenika ministra, stigla prijetnja NATO-u: 'Branit ćemo se svim sredstvima'
Učiteljica 'proživjela pakao' ali nije dobila odštetu od Severine već joj mora platiti 1750 eura
Zabrani li Tomašević Thompsona u Areni, mogao bi mu se dogoditi Thompson na Trgu
Majka Jean-Michel Nicoliera: Molila bih da hrvatska javnost ne zaboravi da moj sin nije jedini čiji su posmrtni ostaci pronađeni toga dana
Želite prijaviti greške?
Što sada čeka Srbiju? Vučić može pasti tek pod ovim uvjetom
Njemačka pali motore: Nakon dvije godine u recesiji, vlada procjenjuje da će gospodarstvo ponovno rasti
Garcia u Hajduku nije dobio nijednu veliku utakmicu. U iduća četiri kola čekaju ga ključni dvoboji
Kada uđem u banku, zaposlenici me gledaju sa simpatijama – pa i oni su ugovarali kredite u francima. Srećom, novi slučaj Franak nije moguć
Još iz kategorije
Zbogom ideologiji! Rusi i Kinezi ne slave trijumf ljevice u New Yorku
Danas između SAD-a i Kine (ili Rusije) postoji prije svega sukob oko nacionalnih interesa, a ne ideologije
Svako je nasilje za osudu, društvo mora štititi manjine
Svako nasilje je za osudu i društvo mora štititi svoje manjine jer manjine su Hrvatska. To je naša odgovornost koja proizlazi iz slobode za koju su poginuli mnogi hrvatski mladići, ali i Srbi ratujući na strani Hrvatske vojske
Što će se postići zabranom mobitela na pola sata?
Barem smo se sa zabranom korištenja mobitela u školi pridružili trendovima u nekim državama EU.
Del Boy i Rodney vjeruju da će 'u ovo doba sljedeće godine' biti nadomak EU
Komisijino izvješće bilježi nazadovanje Srbije, ali ostavlja europsku ruku ispruženom prema Srbiji, pod uvjetom korjenitijih promjena.
I dalje je nejasno misli li Europska unija s proširenjem ozbiljno
Ne ohrabruje vijest da je Europska komisija odgodila objavu izvješća o tome kako se sama Unija namjerava promijeniti da bi mogla prihvatiti nove članice
U Hrvatskoj 'nema mjesta zakonu ulice', ali očito nema mjesta ni zakonu
Nasilje nad Srbima u Splitu nije incident, nego ogledalo društva koje godinama tolerira govor mržnje
Povratak stare latinske mise: Crkva danas stoji između dva straha
Čini se da je Crkva umorna od sukoba s retrogradnim snagama koje u modernom svijetu vide opasnost
Što je pozadina skidanja Dodika i suradnika s američke 'crne liste'
Nastavljaju podršku integritetu i cjelovitosti BiH očekujući veći angažman Europske unije u svom dvorištu te traže od svih strana u BiH da ne ugrožavaju stabilnost i rade na dijalogu
Za Sedlarov film '260 dana' ne haju ni HAVC, ni HRT, ni Ministarstvo branitelja. Možda zato što je mirotvoran?
Odraslog Marijana Gubinu, glavnog junaka istinite priče, i njegovu katarzu sjajno je dočarao veliki Tim Roth
Ovoliku mržnju prema svemu hrvatskom od strane onih koje ne smijem imenovati jer dobijem dva dana zabrane od admina nisam vidio ni kod srba.