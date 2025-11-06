Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
BREAKING
PRATITE UŽIVO Rijeke ljudi došle odati počast Nicolieru
Emotivno u Vukovaru: Majka Jean-Michela poklonila se lijesu
FOTO Na posljednji ispraćaj heroju Jean-Michelu Nicolieru stigli Thompson i Zlatko Dalić
FOTO Tisuće ljudi došlo se pokloniti Jean-Michelu Nicolieru: Pogledajte prizore iz Vukovara
Ivan Hrstić
Autor
Ivan Hrstić

Zabrani li Tomašević Thompsona u Areni, mogao bi mu se dogoditi Thompson na Trgu

06.11.2025. u 08:38

Zašto je Thompson prije izbora Možemo, a poslije izbora Nemožemo, pitanje je sad. Retoričko pitanje, zato nema upitnika. Očito se nakon pobjede na izborima treba oprati pred vlastitim biračima

To što se dogodilo u Splitu – kao da je sam Vučić naručio. Ne bi se ni Labrador postidio. Ne, to ne znači da su tih stotinjak hrabro zakrabuljenih uličnih vigilanata koji su došli spriječiti nastup nekog srpskog KUD-a u kotarskoj dvorani splitskih Blatina doista na platnom spisku nekog golobradog četnika početnika. No rukopis tajnih službi je tu. Dovoljan je samo jedan na platnom spisku, a korisnih budala nađe se na svakom uglu. Posao za SOA-u. Cui bono, pitao bi naš Vrhovni Zapovjednik, lukav kao Baldrick. Doista, svi oni, bez obzira koliko soli (ne) imali u glavi morali su znati kome ovo šteti. Da će meta prije svega biti RH. No tko profitira? Vučiću očito dobro dođe dokaz protiv stranih neprijatelja koji vuku konce građanskih prosvjeda u Srbiji, iako teško da će mu ovo dostajati za skretanje pažnje. Čini se da ih je ipak mnogo više unutar hrvatskih granica koji su oduševljeno zgrabili dokazni materijal koji im je tako velikodušno ponuđen na poklon.

Ključne riječi
Split Tomislav Tomašević zabrana koncerta Marko Perković Thompson

Komentara 56

Pogledaj Sve
Avatar Samodesno
Samodesno
08:53 06.11.2025.

Ovoliku mržnju prema svemu hrvatskom od strane onih koje ne smijem imenovati jer dobijem dva dana zabrane od admina nisam vidio ni kod srba.

Avatar Denis_Plamenac
Denis_Plamenac
08:56 06.11.2025.

Zabrani li Thompsona, treba iskoristiti sve mogućnosti za tužbu protiv Tomaševića.

Avatar alteralterego001
alteralterego001
09:03 06.11.2025.

Samo neka zabrani Thompsona. Onda će Hrvatska zabraniti njega.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja