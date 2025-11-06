Zabrani li Tomašević Thompsona u Areni, mogao bi mu se dogoditi Thompson na Trgu

To što se dogodilo u Splitu – kao da je sam Vučić naručio. Ne bi se ni Labrador postidio. Ne, to ne znači da su tih stotinjak hrabro zakrabuljenih uličnih vigilanata koji su došli spriječiti nastup nekog srpskog KUD-a u kotarskoj dvorani splitskih Blatina doista na platnom spisku nekog golobradog četnika početnika. No rukopis tajnih službi je tu. Dovoljan je samo jedan na platnom spisku, a korisnih budala nađe se na svakom uglu. Posao za SOA-u. Cui bono, pitao bi naš Vrhovni Zapovjednik, lukav kao Baldrick. Doista, svi oni, bez obzira koliko soli (ne) imali u glavi morali su znati kome ovo šteti. Da će meta prije svega biti RH. No tko profitira? Vučiću očito dobro dođe dokaz protiv stranih neprijatelja koji vuku konce građanskih prosvjeda u Srbiji, iako teško da će mu ovo dostajati za skretanje pažnje. Čini se da ih je ipak mnogo više unutar hrvatskih granica koji su oduševljeno zgrabili dokazni materijal koji im je tako velikodušno ponuđen na poklon.