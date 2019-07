Za zadržavanje radnika trebaju veće plaće i sigurno zaposlenje

Naglasak na problemima vezanim uz demografiju i radna mjesta

Ministar financija Zdravko Marić najavio je da će do kraja srpnja izaći s prijedlogom porezne reforme koja će uključivati i novi set mjera vezanih za rasterećenje cijene rada. – Mi ne možemo utjecati na iznos primanja u privatnom sektoru, ali možemo izaći sa stimulativnim mjerama koje će dovesti do rasta plaća – kazao je Marić. Ministar je imenovao radnu skupinu koja pročešljava porezne propise, a posljednjih dana intenzivno se sastaje i s poduzetnicima. Promjene koje će uključivati izmjenu zakona zbog duge parlamentarne procedure stupit će na snagu 1. siječnja 2020., no za neke će poteze biti dovoljna izmjena pravilnika. Pravilnik propisuje iznose neoporezivih naknada koje se isplaćuju uz plaću. Moguće je da će se vratiti neoporeziva isplata toplog obroka, no ministar financija to nije ni potvrdio ni demantirao. Ta bi promjena mogla stupiti na snagu već u kolovozu. Marić je tek podsjetio da više od 60 posto zaposlenih ne plaća porez na dohodak, zbog čega promjene poreznih stopa ili neoporezivog dohotka ne mogu utjecati na povećanje njihovih plaća. Pohvalio se kako je uvođenje neoporezivog bonusa od 7500 kuna s kraja prošle godine osjetilo 471 tisuća zaposlenih koji su u prosjeku dobili po 2700 kuna bonusa.