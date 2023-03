Novi obavještajni podaci: Sjeverni tok razorila je skupina koja je djelovala u korist Ukrajine?

Za razaranje rusko-njemačkog podmorskog plinovoda Sjeverni tok najvjerojatnije je odgovorna skupina koja je djelovala u korist Ukrajine, javlja ekskluzivno New York Times pozivajući se na obavještajne podatke koje su analizirali američki dužnosnici. Nema dokaza da su predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ili netko od njegovih najbližih suradnika bili uključeni u tu operaciju, niti da su počinitelji sabotaže djelovali po nalogu bilo kojeg dužnosnika ukrajinske vlade, dodaje se u članku. Ali obavještajna izvješća na koja se poziva NYT upućuju na prvi konkretan trag u zaključcima istrage, ili više različitih istraga, koje su pokrenute nakon što je podmorski baltički plinovod razoren u misterioznim eksplozijama 26. rujna. Ništa ne upućuje na involviranost ruske vlade, piše NYT.

“Dužnosnici koji su analizirali obavještajne podatke kažu da vjeruju kako su saboteri najvjerojatnije bili ukrajinski ili ruski državljani, ili kombinacija jednih i drugih. Američki dužnosnici kažu da nije bio uključen nijedan američki niti britanski državljanin”, piše New York Times.

“Eksplozije su najvjerojatnije postavljene uz pomoć iskusnih ronilaca koji, čini se, nisu radili za vojne ili obavještajne službe. Ali moguće je da su počinitelji primili specijaliziranu državnu obuku u prošlosti”, piše dalje ugledni američki dnevni list, pozivajući se na neimenovane izvore koji govore na temelju dosad prikupljenih obavještajnih i drugih podataka u istrazi. Ti neimenovani američki dužnosnici tvrde da im je puno toga i dalje nepoznato o počiniteljima sabotaže Sjevernog toka i o njihovoj pripadnosti.

“Analiza svježe prikupljenih podataka daje naslutiti da su to bili protivnici ruskog predsjednika Vladimira Putina, ali to ne govori pobliže o članovima grupe, niti o tome tko ih je usmjerio i platio tu operaciju”, piše New York Times. Američki dužnosnici, dodaje se u tekstu, ostavljaju otvorenom mogućnost da je operacija mogla biti provedena “off the books” (iznimno tajno, mimo službenih procedura) i da su je izvele “proxy” snage koje imaju veze s vladom ili sigurnosnim službama Ukrajine, ali su angažirane posredno.

Članak New York Timesa objavljen je mjesec dana nakon što je američki novinar Seymour Hersh na svom blogu objavio teoriju da su razaranje Sjevernog toka izvele Sjedinjene Američke Države. Hersh tvrdi da su američki specijalci-ronioci pod okriljem NATO-ove vojne vježbe Baltops 22 postavili eksploziv, koji je aktiviran tri mjeseca kasnije signalom s posebne plutače bačene u more iz norveškog zrakoplova. Hersh također tvrdi da za tu supertajnu operaciju nije bilo potrebno odobrenje Kongresa jer je američki predsjednik Joe Biden javno rekao da će se pobrinuti da više ne bude nikakvog Sjevernog toka u slučaju ruske invazije na Ukrajinu. Američka vlada demantirala je teze iz Hershova članka.

VIDEO Godišnjica rata u Ukrajini: 'Pokopala sam sina koji je poginuo u službi'