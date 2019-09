Za predujmove novih ovrha u 7 mjeseci plaćeno 80 milijuna kuna

Samo predujmovi za nove ovrhe koje je od vjerovnika naplatila Fina u sedam mjeseci iznose gotovo 80 milijuna kuna! Taj je iznos uplaćen od 1. siječnja do 31. srpnja, u skladu s izmjenama Zakona o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima, a kod ovrhovoditelja koji su se uspjeli naplatiti, prebacuje se na teret dužnika. S obzirom na to da su izmjene zakona stupile na snagu još prošlog ljeta, cifra je jamačno puno veća, no iz Fine smo dobili podatak samo za ovu godinu, iako smo tražili ukupan iznos predujmova. Izmjenom ovog zakona, u sklopu „vatrogasnih mjera“ za spašavanje blokiranih, odblokirano je ukupno 71.682 građana i privremeno su stopirane ovrhe u ukupnoj vrijednosti od 50-ak milijardi kuna, od čega 30-ak milijardi glavnice, dok su ostalo kamate.

Poplava sudskih postupaka

Vjerovnici su procijenili da ponovno vrijedi pokrenuti ovrhu nad 6725 odblokiranih koji duguju 373 milijuna kuna, od čega 244 milijuna glavnice i oko 130 milijuna kamata. Po njihovim je računima očito bilo nekog priljeva. Na kraju kolovoza u blokadi je bilo više od 251 tisuća građana, s dugom od 23,4 milijarde kuna, od čega glavnica iznosi 16,8 milijardi, a kamate 6,6 milijardi kuna.

Foto: Vecernji.hr