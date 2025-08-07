Naši Portali
Vječnost na betonu

Za Poljud oluja možda učini dobro

Autor
Jerko Rošin
07.08.2025.
u 22:03

U 46 godina nebrige vlasnika, Poljudska se ljepotica naborala, no u obnovi joj treba osigurati prvotnu funkciju, ali i dostojanstvo koje joj je udahnuo Boris Magaš

Navijači Hajduka kažu da ništa nije vječno osim Boga i Hajduka. Dakako, o Bogu se ne može znanstveno raspravljati, ali pitanja vječnosti i Hajduka itekako su podložna raspravi, premda će netko površno primijetiti kako bi ona o vječnosti bila pretenciozna, a ona o Hajduku banalna. No to ipak ovisi o tome na koji način pristupamo raspravi. Načelno, vječnost je nesaglediva, pa zato i apstraktna, a Hajduk sasvim konkretan i zato mjerljiv. Međutim, i vječnost se može dijelom smatrati konkretnom, barem onoliko koliko je prisutna u vremenu našeg trajanja. U tom protoku vremena stasamo i razvijamo se, da bismo na kraju splasnuli u ništa. Rekli bi stari Grci da sve teče – ima te pa te nema, ali optimisti vjeruju da te ima i kada te nema, pesimisti u to ne vjeruju, a realistima vjera nije potrebna, jer misle da znaju.

