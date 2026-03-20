Za osobne asistente angažirat će i strance

Nakon što je Ustavni sud srušio Zakon o osobnoj asistenciji, resorno ministarstvo popravlja stvari pa je u izradi novi tekst zakona, a ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić jučer je predstavio novi pravilnik koji regulira procjenu potreba korisnika za uslugom osobne asistencije. Proširen je krug korisnika usluge osobne asistencije i na djecu mlađu od 18 godina koja istovremeno koriste druge socijalne usluge.

Broj mogućih sati usluga povećava se do 24 sata dnevno svaki dan, a definiraju se i nova mjerila za procjenu potrebe za uslugom osobne asistencije. Ta su mjerila usmjerena na individualiziranu procjenu potrebnog broja sati i ne ovise samo o vrsti i stupnju oštećenja te učestalosti potrebe nego i o materijalnim i socijalnim okolnostima te individualnim potrebama korisnika.

Uvodi se bodovni sustav do 1000 bodova, pri čemu se stupanj i vrsta funkcionalnog oštećenja vrednuju do 480 bodova, materijalne i socijalne okolnosti do 400 bodova, a individualne potrebe korisnika do 120 bodova. Pravilnik razrađuje navedena mjerila kroz liste procjene potreba i tablicu orijentacijske satnice. Na temelju navedenog moguće je ostvarenje maksimalnog broja sati do 730 na mjesec, odnosno 24 sata na dan.

Trenutačno socijalnu uslugu osobne asistencije koristi 8095 korisnika, a procjenjuje se da će nova pravila proširiti krug korisnika za otprilike 3000 do 4000 novih. Naime, moguće je procijeniti potrebu za većim brojem sati od onog predviđenog tablicama orijentacijske satnice, a moguće je i smanjenje broja sati osobne asistencije, ovisno o korištenju drugih usluga iz sustava socijalne skrbi, vremenu u kojem je korisnik usluge u školi ili na radnome mjestu ili s članovima obitelji/osobama koji su nositelji prava pružanja socijalne podrške korisniku. Za povećani broj korisnika trebat će i više asistenata pa su opcije i strana radna snaga.

Ove je godine za osobnu asistenciju osigurano 190 milijuna eura (lani 54 mil. eura). Uslugu osobne asistencije pruža 200 davatelja (udruga) koje zapošljavaju oko 3000 osobnih asistenata, a država tim davateljima plaća bruto 1963 eura za 278 sati rada jednog osobnog asistenta. Asistent dobije nešto više od 1000 eura neto. Osvrćući se na stanje u sustavu socijalne skrbi, ministar Ružić najavio je puni angažman na poboljšanju položaja socijalnih radnika i njihova digniteta, i to digitalizacijom sustava, smanjenjem administrativnog opterećenja i reorganizacijom rada socijalnih radnika.

Najavio je i uvođenje novog softvera za medicinska vještačenja do lipnja, čime bi se uvelike ubrzala procedura vještačenja, koja danas zapinje na osnovnim tehničkim radnjama. – Kao dugogodišnji liječnik, sveučilišni nastavnik s iskustvom brige o slabijima i bolesnima, želim osigurati najintenzivniju potporu najpotrebitijima, jer dobrobit i kvaliteta života nemaju alternative i suprotstavit ću se bilo kakvom sprečavanju tih napora, posebice kad je riječ o politikantstvu – poručio je ministar Alen Ružić.