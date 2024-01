Za dlaku izbjegli tragediju u Tokiju: 'Iskreno, nisam mislila da ću preživjeti'

Putnički zrakoplov koji se jučer sudario s avionom obalne straže u zračnoj luci Haneda u Tokiju imao je dopuštenje za slijetanje, potvrdili su iz Japan Airlinesa (JAL), no iz kompanije i nadležnog ministarstva odbili su komentirati razgovor između kontrolora i dva zrakoplova zbog "istrage u tijeku". U snimci iz kontrolnog tornja koja je navodno nastala nekoliko trenutaka prije sudara može se čuti kako kontrolor savjetuje letu Japan Airlinesa da "nastavi prilaziti". U zračnoj luci Haneda u srijedu su otvorene tri od četiri piste. Na posljednjoj, onoj zatvorenoj, leže izgoreni ostaci aviona, dokaz koliko je malo dijelilo Japan od nove velike katastrofe.

Stručnjaci za avijaciju hvale posadu, naglašavajući kako su njihove reakcije spriječile puno gore ishode. Mnogi zasluge za spremnost japanske posade daju posljedicama stravične nesreće koja se na otoku dogodila prije gotovo 40 godina. U kolovozu 1985., srušio se let JAL-a 123 iz Tokija za Osaku, pri čemu je poginulo 520 od 524 osoba u zrakoplovu. Očevidom je utvrđeno da je uzrok bio loše obavljen popravak na repu letjelice koji su izveli tehničari Boeinga.

Radi se o incidentu koji je do danas ostao najsmrtonosnija nesreća jednog aviona u povijesti, a čini se kako je ostavio dubok trag na kulturi Japana. "Preuzeli su tu odgovornost kao grupa, i žele osigurati da se ništa slično više nikada ne dogodi" kazao je Graham Braithwaite, profesor sigurnosti i istraživanja nesreća s britanskog Sveučilišta za CNN. Kada su 2005. godine shvatili da se brojni novi zaposlenici ne sjećaju nesreće, JAL je otvorio svojevrsni memorijal u sjedištu kompanije u kojemu su izloženi dijelovi krhotina kao i priče posade i putnika. "Osjećali su se kao da zapošljavaju ljude koji ne znaju kako je to kada stvari pođu po krivu. Svi moraju razumjeti koliko truda je potrebno za sigurnost" naglasio je Braithwaite.

I četiri desetljeća kasnije, nesreća ima snažan utjecaj na mentalitet kompanije. Iako se još ne zna tko je kriv za sudar u utorak poslijepodne, Braithwaite ističe da je uspješna evakuacija svakako pozitivna za Japan Airlines, koji je, inače, jedna od najsigurnijih avioprijevozničkih tvrtki na svijetu. "Ako trebate razlog zašto odabrati njihov let, mislim da ste ga upravo dobili", zaključio je Braithwaite.

POVEZANI ČLANCI:

Pet od šest članova posade aviona obalne straže preminulo je u stravičnom požaru koji je zahvatio i putnički Airbus s 379 putnika. Svi su uspjeli pobjeći s pomoću tobogana na napuhavanje nekoliko minuta prije nego što je vatra progutala i drugu letjelicu. Kapetan manjeg aviona, koji je prenosio pomoć u regiju koju je pogodio snažan potres prvog dana nove godine, zadobio je teške ozlijede, no preživio je nesreću, piše The Guardian.

Nakon evakuacije zrakoplova deseci vatrogasnih kola pokušali su zaustaviti plamen, no cijela letjelica ubrzo je planula, a vatrogascima je trebalo osam sati da ugase požar. "Kada smo sletjeli, čuo se udarac i ubrzo sam primijetila plamen s desne strane. U avionu je postajalo sve toplije i, iskreno, nisam mislila da ću preživjeti", kazala je jedna putnica. Žena koja je putovala s malim djetetom ispričala je kako se na prvu sve činilo normalno, dok nije namirisala dim. "Pogledala sam van i sve je već gorjelo. Morala sam zaštititi svoju kćer, to mi je jedino bilo na pameti."

Iz japanske vlade prisegnuli su da će istražiti kako je došlo do incidenta. Lokalni mediji pišu da se provjerava je li došlo do profesionalnog nemara, no policija je odbila potvrditi smjer istrage. "Velika je mogućnost da se radi o ljudskoj grešci. Samo jednom zrakoplovu dozvoljeno je biti na pisti, a avion obalne straže bio je na pisti iako je drugi zrakoplov dobio dopuštenje za slijetanje", kazao je Hiroyuki Kobayashi, bivši pilot JAL-a.

GALERIJA Zapalio se putnički avion u Japanu