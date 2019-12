Za Divjak najveći uspjeh kurikularna reforma, Aladrović najavljuje rješavanje sustava plaća i rada nedjeljom

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak ocijenila je u petak, 27. prosinca da je u protekloj godini njezin najveći uspjeh bilo uvođenje kurikularne reforme, dok je ministar rada Josip Aladrović najavio rad na redizajnu plaća u javnim službama i rješavanje problema rada nedjeljom.

"Nema dileme, uvođenje kurikularne reforme u sve škole je definitivno najveći uspjeh. Mislim da nisam bila toliko uspješna u sklapanju programskih ugovora za visoko obrazovanje, ali nije samo krivica na meni, pa ćemo obnoviti dijalog početkom sljedeće godine", izjavila je Divjak novinarima prije početka sjednice Vlade u Banskim dvorima.

Što se tiče nadoknada u školama uslijed štrajka, kazala je kako su im poslali konkretne upute.

"U školama sve ide prema planu, ne možete dati uputu koja će vrijediti za one škole koje uopće nisu štrajkale, za one koje imaju pet ili šest dana štrajka i one koje imaju 16 dana štrajka. Osigurali smo kada završava školska godina za sve maturante i učenike, to je jako važno da se mogu planirati upisi na fakultete ili srednje škole", rekla je Divjak.

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović ocijenio je kako su u njegovom resoru provedene bitne stvari, a ima dijelova s kojima nije zadovoljan, ali ima veći dio iduće godine za provedbu svega što nije uspio u ovoj godini.

U kontekstu kolektivnog pregovaranja sa sindikatima "našli smo zajednički kompromis u interesu svih građana Hrvatske", ocijenio je. Očekujemo početkom iduće godine reaktiviranje Gospodarsko-socijalnog vijeća, u pogledu socijalnog dijaloga napravili smo određeni iskorak, drži Aladrović.

Redizajn sustava plaća i rad nedjeljom

Najavio je da će se u idućem razdoblju raditi na redizajnu sustava plaća u javnim službama. "Žao mi je što to ranije nismo krenuli raditi, ali imamo dovoljno vremena i siguran sam u uspjeh", poručio je.

Najavio je da će prve informacije o radu na uređivanju koeficijenata u prosvjeti i drugim javnim službama, zbog čega je došlo do štrajka u školama, biti poznate početkom iduće godine.

"Javnost je upoznata s time koliko je sustav kompleksan i konfuzan, zaista više nemamo alternative njegovu uređivanju", poručio je Aladrović.

Nije htio govoriti o konkretnim mjerama i smjeru u kojem će ići Vlada po pitanju rada nedjeljom.

"Bitno je kod rada nedjeljom da budu pokriveni svjetonazorski ali i ekonomski ciljevi, ne smijemo si dozvoliti da zbog redefiniranja rada nedjeljom ugrozimo ili nedovoljno potičemo ekonomiju", rekao je.

Na pitanje hoće li mijenjati Zakon o radu zbog rada nedjeljom nije konkretno odgovorio. "Vidjet ćemo, to je jedna od opcija, definiranje plaćanja rada nedjeljom jako je bitno", kaže Aladrović.

Nije htio precizirati kada se mogu očekivati prvi prijedlozi zakona o radu nedjeljom. "Ne bih se obvezivao na rokove", kazao je.