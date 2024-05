Za cijelu Hrvatsku uključen meteoalarm: Najavljena tuča, grmljavina, obilni pljuskovi

Danas je za cijelu Hrvatsku upaljen meteoalarm. Žuto upozorenje na snazi je za veći dio Hrvatske dok je za gospićku i riječku regiju te Kvarner i Kvarnerić upaljen narančasti meteoalarm. Najavljena je obilna kiša te jako grmljavinsko nevrijeme. Upozorava se i na moguću tuču u unutrašnjosti.

Prema prognozi DHMZ-a, danas umjereno, prijepodne i pretežno oblačno, povremena kiša ponegdje i obilna, lokalno u obliku jačih pljuskovi s grmljavinom. Moguće je nevrijeme. Vjetar do umjeren južni i jugoistočni, na Jadranu jako jugo. Najviša temperatura većinom od 20 do 25 °C.

Sutra pretežno sunčano no ne i sasvim stabilno. Uz prolazno više oblaka ujutro malo kiše može pasti gdjegod na sjevernom Jadranu, a pokoji popodnevni pljusak najvjerojatniji je na krajnjem jugu zemlje. Ujutro na kopnu mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na moru i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, na obali i otocima između 14 do 19 °C. Najviša dnevna od 21 do 26 °C.

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a još jučer je izvijestilo o mogućem grmljavinskom nevremenu za danas te su pozvali građane da prate prognoze i upozorenja DHMZ-a kako bi na vrijeme poduzeli potrebne mjere zaštite.

- Sljedećih dana na Jadranu uglavnom manje vjetrovito i valovito, iako i dalje uz prevladavajuće jugo. Pritom u subotu prolazno stabilnije, premda ne i posvuda suho, a prema kraju nedjelje i posebice u ponedjeljak opet česti pljuskovi s grmljavinom, koji zaslužuju nova upozorenja. I diljem kopnenog područja ponedjeljak jako nestabilan, a u manje oblačnu nedjelju pljuskovi i grmljavina uglavnom u gorju te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, još rjeđi u pretežno suhu i sunčanu subotu. Pritom vikend danju većinom topliji od petka, mnogima i sparan, ali uz svježija jutra, mjestimice i maglovita prognozirao je za HRT meteorolog Zoran Vakula.

