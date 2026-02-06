Kaštela dobivaju prvi luksuzni hotel, vrijedan 50 milijuna eura

U Kaštelima je započela najveća turistička investicija do sad. U Kaštel Starom otvoreno je veliko gradilište, ruši se staro Zeničko odmaralište uz obalu na čijem mjestu će se izgraditi hotel visoke kategorije. Investitor, češka Odien grupa planira uložiti oko 50 milijuna eura, a završetak projekta najavljen je do kraja 2028. Riječ je o prvom luksuznom hotelu u Kaštelima, koji će raspolagati s oko 150 soba, nekoliko bazena, wellness centrom te konferencijskim sadržajima zahvaljujući kojima najavljuju cjelogodišnje poslovanje, a investitor očekuje kako će Kaštelanima postati nezaobilazno mjesto susreta uz kavu. Vlasnik Odien grupe Michael Saran istaknuo je kako Hrvatska s novim kaštelanskim projektom postaje najvažnije središte njihovog novog investicijskog uzleta.

- Kaštela su jedinstvena po dugoj obali i plažama, autentičnom mediteranskom karakteru, bogatoj arhitekturi te, što je najvažnije, po svojoj dinamičnoj lokalnoj zajednici - kvalitetama koje su sve rjeđe na Mediteranu. Naš je fokus integracija u lokalno okruženje i bliska suradnja sa zajednicom kako bismo stvorili značajne prilike i dugoročna partnerstva, pridonoseći daljnjem razvoju Kaštela - istaknuo je Saran Također, i gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović projekt vidi kao važan iskorak za grad. - Ovo je snažan impuls za razvoj Kaštela i potvrda da grad može privući renomirane međunarodne investitore, uz konkretne koristi za lokalnu zajednicu. Vjerujem da ćemo novim hotelom postati konkurentniji na dinamičnom turističkom tržištu - izjavio je Ivanović.

Odien grupa osnovana je 2004. godine sa sjedištem u Pragu, a posluje u sektoru nekretnina, hotelijerstva, infrastrukture i energetike. Njezin najveći projekt je Avia City u Pragu, urbanistička transformacija bivše industrijske zone na 66 hektara. Odien grupa vlasnik je i upravlja luksuznim resortom Le Méridien Lav Split u Hrvatskoj, Blue Orangeom, sportskim i wellness centrom te hotelom u Pragu, a kroz zakladu Sport2Life aktivno podržava sport i obrazovanje mladih. Michael Saran u Kaštelima je najavio daljnje širenje poslovanja i rast tima u Hrvatskoj.