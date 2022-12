Za Bidenov zakon o istospolnim brakovima glasali i Republikanci

Istospolni brak je neizbježan i uskoro će biti i ozakonjen, najavio je američki predsjednik Joe Biden. I to bi se moglo dogoditi već sutra, kada namjerava potpisati legislativu koju je poduprla kongresna većina s obje strane kojom će se štititi homoseksualna zajednica. Dogodit će se to čak i ako Vrhovni sud preispita svoje prijašnje mišljenje da na nacionalnoj razini treba dopustiti pravo istospolnih parova da stupaju u brak. Odluka je to iz 2015. čime su istospolni brakovi legalizirani ali do sada nije bilo takvog zakona. Njime se izbjegava mogućnost da sud promijeni svoju odluku.

AP podsjeća da je Biden takvo što najavio još prije deset godina na jednom zatvorenom događaju govoreći da se stvari tako brzo mijenjaju da će se protivljenje istospolnim brakovima pretvoriti u ozbiljan politički teret za vrlo kratko vrijeme. Bio je to tada šok za američku politiku jer je Biden tim istupom preduhitrio i samog tadašnjeg predsjednika Baracka Obamu. Jer, nakon što je to rekao pred odabranom grupom ljudi, ponovio je to i na nacionalnoj televiziji.

"Zapamtite moje riječi. Moj je posao, naš posao, održati taj moment prema onome što će se neminovno i dogoditi", bila je sljedeća rečenica Joea Bidena na tom skupu. Očito je da američki predsjednik tim potezom namjerava sebi osigurati političku ostavštinu nakon duge karijere kao zastupnika jednakosti u vrijeme kada su prava LGBTQ zajednice pod udarom desnog političkog spektra, analiziraju novinari agencije AP.

Sada te osobe traže dodatnu zaštitu jer je retorika protiv njihovih prava vrlo žestoka, puno više nego prije, pogotovo protiv transrodnih osoba. Tumači se da će doista biti riječ o povijesnom trenutku.

"Još je i više inspirirajuće u svjetlu onoga što je zemlja prolazila posljednjih godina te kako se počelo prijetiti i sudovima", kazao je Bruce Reed, dugogodišnji Bidenov savjetnik i suradnik, a danas zamjenik šefa kabineta Bijele kuće. Nova legislativa bit će samo finalizacija napora Demokrata u tom smjeru. Senat je prošli tjedan glasao o legislativi za zaštitu istospolnih brakova kao odgovor na odluku Vrhovnog suda o pravu na pobačaj. Iznenađenje je bilo što su se glasovima Demokrata pridružili i neki Republikanci, više od očekivanog u svakom slučaju. Zakon je prošao te je spreman za Bidenov potpis, što će on sada, izgleda, i učiniti. Biden je prije deset godina očito bio ispred vremena.

Kako je za AP rekao Chad Griffin koji je vodio Američku zakladu za jednaka prava i kampanju za ljudska prava, normalno je bilo da zastupnici govore da su privatno za inicijativu, ali politički ne mogu javno tako istupati. Nije se to usudio ni predsjednik Obama koji je dopustio da homoseksualne osobe služe u oružanim snagama, no nije išao prema uvjeravanju zastupnika da da se homoseksualni brakovi ozakone unatoč tada već brojnim tužbama. Isto je stajalište dijelio i Biden koji je 1996. čak i glasao za zakon kojim se istospolni brakovi zapravo sprečavaju. No, 2012. godine priznao je promjenu svojeg stajališta. Događaj o kojem se radi zbio se u kući Michaela Lombarda, direktora u HBO-u, te arhitekta Sonnyja Warda i - njihove djece. Pitali su ga što misli o takvoj obitelji. Izjasnio se da je teško sumnjati da se o toj djeci brine na pravilan način."Sada se događa da svi te stvari počinju uviđati", kazao je tada Biden i nekoliko tjedana poslije to stajalište ponovio i na televiziji NBC.