Za bezakonje sa stranim taksistima direktor molio sud za blagost pa dobio 23.110 eura kazne

Iako je J. G. kao odgovorna osoba molio sud za što blažu novčanu kaznu zbog nezakonito angažiranih stranih radnika na poslovima taksi prijevoza, sutkinja Snježana Butković Krnić u Općinskom sudu u Sesvetama osudila ga je na kaznu od ukupno 23.110 eura te tvrtku Blackdrivei j. d. o. o. za četiri prekršaja na kaznu od 64.450 eura.

Zatečeni taksi vozači iz Uzbekistana, Indije i Nepala nisu imali ugovor o radu, nisu bili prijavljeni na mirovinsko i zdravstveno osiguranje i nisu imali dozvolu za boravak i rad, odnosno dvojica od njih sedmorice imali su dozvole, ali za drugog poslodavca i to na poslovima dostavljača (za tvrtku u Kaštelima) i izolatera (za tvrtku u Zagrebu). Nepalac je zatečen u Donjoj Pušći u nezakonitom taksi prijevozu dok su mu u vozilu bila dvojica Sirijaca s dan prije izdanom potvrdom o registraciji granične policije u Korenici na temelju koje su se sljedećeg dana do 18 sati trebali javiti u prihvatilište za tražitelje azila u Zagrebu.

J. G. se branio da je novi u tom poslu te je zbog toga propustio u zakonskim rokovima ishoditi nužnu dokumentaciju, kako za sebe tako i za radnike. Za to je djelomično optužio i prethodnog vlasnika koji mu nije na to skrenuo pozornost prilikom predaje poslovanja tvrtke. Ni knjigovodstveni ured ga nije upozorio na obveze. Ali, ipak je izrazio kajanje što nije proučio propise i potražio stručni savjet, te je obećao potruditi se da mu se takve stvari više ne događaju. Osvijestio je svoje mogućnosti, odnosno da nije sposoban pratiti sve propise kako bi pravna osoba uredno poslovala, a da sebi ne nanosi ogromnu materijalnu štetu. Zato više ne radi te poslove već je zaposlenik s mjesečnim primanjima od 490 eura. Zbog zdravstvenog stanja ne može raditi puno radno vrijeme, nema ni nepokretne niti pokretne imovine, živi u zajedničkom stanu s radnicima, te bi izricanje bilo kakve novčane kazne ugrozilo njegovu životnu egzistenciju. Stoga je molio da mu se izrekne što manja novčana kazna.

S inspektoricom rada je oko dostave dokumentacije komunicirala odvjetnica Blackdriveija. Temeljni kapital tvrtke je 1 euro. Jednostavno društvo osnovano je u siječnju 2023. i već u srpnju od osnivača i direktora D. B. preuzeo ga je J. G. da bi nakon sedam mjeseci, 28. veljače, tvrtka opet dobila novog direktora. Niti tri mjeseca kasnije Državni inspektorat je podnio optužni prijedlog protiv tvrtke i J. G. zbog prekršaja počinjenih od srpnja 2023. do veljače 2024. godine. Međutim, sutkinja Butković Krnić uvidom u Sudski registar utvrdila je da je tijekom 2024. J.G. bio direktor u još sedam tvrtki u razdoblju od tri do šest mjeseci, a od kojih je u dvjema još uvijek. Također, provjerom u bazi podataka HZMO-a utvrdila je i da je okrivljenik u pisanoj obrani propustio navesti da je prijavljen kod još dva poslodavca u nepunom radnom vremenu od po 20 sati tjedno. Stoga je primijetila da okrivljenik tvrdi kako nije sposoban pratiti propise i raditi u punom radnom vremenu, a radi ukupno 40 sati tjedno i još stigne obavljati poslove direktora u dvije tvrtke. Pri odmjeravanju kazne sutkinja je uzela u obzir da je J. G. višekratno prekršajno kažnjavan. Može se žaliti na presudu, ali pitanje je zna li uopće za presudu.

Izrečena kazna neće pogoditi pravnu osobu. Naime, prema javno dostupnim sudskim odlukama, Trgovački sud u Zagrebu lani 17. rujna u skraćenom stečajnom postupku objavio je oglas u kojem su vjerovnici pozvani da se jave u roku od 45 dana radi otvaranja stečajnog postupka uz predujam sredstava za troškove postupka. Nije se nitko javio i tvrtka nema zaposlenika pa je sutkinja Nelli Stipaničev 14. studenoga na prijedlog Fine, zbog neizvršenih plaćanja u razdoblju od 120 dana, otvorila stečajni postupak, imenovala stečajnu upraviteljicu i zaključila postupak. Utvrđeno je da dužnik nema imovinu dostatnu za namirenje troškova postupka. Fini je određena naknada troškova od 23,23 eura, uz napomenu da se prema Stečajnom zakonu ta sredstva isplaćuju iz Fonda za namirenje troškova stečajnog postupka ako ne mogu biti namirena iz imovine dužnika. Fina je stečajni postupak inicirala zbog duga od 278.723 eura. U skraćenom stečajnom postupku donesena je odluka da se Blackdrivei briše iz Sudskog registra.