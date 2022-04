Yosef Abramowitz: Nominacija za Nobela za mir nosi veliku odgovornost

CNN ga je proglasio jednim od šest najvećih zelenih pionira na svijetu, vodeći je izraelski ambasador obnovljivih izvora energije, a 12 afričkih zemalja nominiralo ga je za Nobelovu nagradu za mir za rad u solarnoj industriji. Izraelsko-američki poduzetnik Yosef Abramowitz jedan je od vodećih stručnjaka za obnovljive izvore energije na svijetu, a danas je o toj temi govorio u Zagrebu, na još jednoj Večernjakovoj konferenciji “Hrvatska kakvu trebamo”.

Rad u afričkim zemljama

Večernji list konferenciju na temu “Zelenim razvojem protiv klimatskih promjena” organizira s Veleposlanstvom Države Izrael, a održala se danas u hotelu Esplanade. Yosef Abramowitz samo je jedan od stručnjaka koji su održali stručno izlaganje u sklopu konferencije, i to na temu dostizanja sto posto obnovljivih izvora energije do 2030. godine. Prije konferencije tim smo povodom razgovarali s njime te ga upitali je li nešto takvo uistinu moguće.

– Apsolutno, ali to zahtijeva snažno moralno i klimatsko vodstvo. Možemo i moramo puno naučiti iz trenutačne europske energetske krize i zato ću u Zagrebu govoriti o imperativu neovisne zelene energije – govori Yosef Abramowitz, koji je svoj rad fokusirao na pitanje solarne energije. On je, naime, suosnivač tvrtke Arava Power Company, koja je bila pionir u Izraelu u tom području da danas predvodi razvoj.

– S obitelji sam se 2006. godine preselio iz Bostona u južni dio Izraela. Nakon slijetanja u zračnu luku klimatiziranim kombijem odvezli smo se do grada. Sjećam se da je bio 24. kolovoza, temperature su bile ekstremne i u trenutku kada sam otvorio vrata kombija zapuhnuo me vruć zrak, poput sušila za kosu. Tada mi je sinulo da je to idealno mjesto za razvijanje solarne industrije, a ostalo je povijest – govori Yosef Abramowitz, koji je ostvario partnerstvo s regijom Eilat-Eilot te je 2020. godine postala prva u svijetu koja tijekom dana koristi isključivo solarnu električnu energiju.

– Upravo to nam je cilj, pojedine regije svijeta dovesti do stopostotnog korištenja solarne energije tijekom dana, čime se katalizira socijalni i ekonomski razvoj. Tako se u isto vrijeme borimo protiv klimatskih promjena i siromaštva – kaže Abramowitz, koji je nakon tvrtke Arava Power Company osnovao i platformu za investicije s ekološkim ili društvenim utjecajem – Energiya Global.

– Kada smo krenuli s izgradnjom prvih solarnih polja u Izraelu, kontaktiralo nas je 58 zemalja, većinom onih u razvoju, koje su čule za našu viziju. Treba znati da 600 milijuna ljudi u Africi uopće nema električnu energiju, a još barem 200 milijuna ima pristup električnoj energiji samo tako da koriste dizel, koji je izrazito skup i zagađuje okoliš. Uistinu je bio velik izazov razviti poslovni model koji će omogućiti razvoj infrastrukture za solarnu energiju u tim zemljama. Cilj je bio pronaći model koji će biti isplativ investitorima, ali dobar za zajednicu, klimu i poticanje razvoja – ističe poduzetnik koji je u svome naumu u konačnici i uspio.

– Prekretnica je bila razvijanje solarnih polja u Ruandi i jako sam ponosan na taj uspjeh našeg tima. Sada se šest posto električne energije u toj zemlji proizvodi na taj način. Također, upravo smo završili jedan projekt u Burundiju, zemlji koja je na vrhu popisa najsiromašnijih na svijetu – objašnjava Yosef Abramowitz, koji je za Nobelovu nagradu za mir nominiran baš zbog svog rada u Africi. Također, Abramowitz radi u izraelskom Klimatskom forumu i u upravnom je odboru udruge Life & Environment.

Potencijal Hrvatske

– Iskreno, volio bih vidjeti da Greta osvoji Nobelovu nagradu za mir, no naravno da bi mi bilo drago kada bi odbor naglasio važnost implementacije rješenja za klimatske promjene u najsiromašnijim regijama svijeta. Već i nominacija sama po sebi nosi veliku odgovornost, ne smijemo iznevjeriti ljude u tim zemljama kao ni planet općenito – mišljenja je Abramowitz, koji smatra da su ljudi već napravili grešku što se do sada nisu više okrenuli solarnim rješenjima. Slično je svuda na svijetu, kaže, pa ga pitamo je li upoznat sa situacijom u Hrvatskoj i njezinim energetskim mogućnostima.

– Izrael i Hrvatska zapravo su veoma slični po tom pitanju. Iako imamo uspješnu regiju Eilat-Eilot, ostatak zemlje strašno zaostaje, a slična je situacija i u Hrvatskoj. Naši krovovi gotovo uopće nemaju postavljene solarne panele iako obje zemlje imaju odlične uvjete. Naravno, prvi je korak na političarima da stvore pozitivno okruženje i stoga mi je drago što ću otvoriti tu temu na konferenciji u Zagrebu – zaključuje Yosef Abramowitz.

Na Večernjakovu konferenciju, osim njega, iz Izraela su još došli Dov Khenin, predsjednik izraelskog Klimatskog foruma, te Ari Ben Dror, pomoćni direktor instituta “Good Food”.

