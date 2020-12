WHO: Novi soj koronavirusa 'nije izvan kontrole'

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je u ponedjeljak da novi soj koronavirusa otkriven u Velikoj Britaniji, za koji se pokazalo da se brže širi nego ranija varijanta, "nije izvan kontrole".

"Imali smo R0 (stopu reprodukcije virusa) puno višu od 1,5 pa smo ju stavili pod kontrolu. Ova situacija nije dakle u tom smislu izvan kontrole", rekao je dužnosnik za hitna stanja WHO-a Michael Ryan na konferenciji za novinare u Ženevi. Po WHO-u, osoba koja se zarazi novim sojem koronavirusa prosječno zarazi 1,5 drugih ljudi, dok je taj broj u Britaniji za ranije poznate varijante virusa 1,1.

Maria Van Kerkhove, tehnička voditeljica WHO-a za covid-19, rekla je da novi soj koronavirusa iako je zarazniji ne uzrokuje teže oblike bolesti niti više smrtnih slučajeva, pozivajući se na britanske analize. WHO je također objavio da uskoro očekuje više detalja o mogućem utjecaju novog visokozaraznog soja koronavirusa, dok je niz zemalja zatvorio granice za putovanja iz Britanije zbog straha od njegovog širenja.

WHO je objavio da je novi soj koji je uzbunio Britaniju pronađen i kod pojedinaca u Australiji, na Islandu, u Italiji i u Nizozemskoj, kao i da je bilo nekoliko slučajeva u Danskoj, piše agencija dpa. WHO je također istaknuo da se radi o normalnoj etapi evolucije pandemije.

"Moramo pronaći ravnotežu. Vrlo je važna transparentnost, vrlo je važno reći javnosti kako stvari stoje, ali je važno prenijeti i informaciju da je ovog normalna etapa evolucije virusa", rekao je Mike Ryan.

WHO dodaje da bi cjepivo razvijeno kako bi se zaustavila pandemija covida-19 trebalo pokriti i novi soj, ali se trenutno vrše provjere kako bi se provjerila točnost te tvrdnje.

Johnson očekuje brzo otvaranje granica s Francuskom

Britanski premijer Boris Johnson rekao je u ponedjeljak da francuski predsjednik Emmanuel Macron želi da se brzo riješi pitanje zatvaranje granica zbog novog soja koronavirusa, prenosi BBC.

„Razgovor s francuskim predsjednikom bio je izvrstan. On je naglasio da želi da se to riješi u roku od idućih nekoliko sati”, rekao je Johnson. „Naši timovi radit će na tome koliko god mogu i bilo bi izvrsno ako bude rezultata, ali učinit ćemo to što brže možemo”.

Više od 40 zemalja privremeno je obustavilo letove iz Ujedinjenog Kraljevstva zbog brzog širenja novog soja koronavirusa u toj zemlji. Francuska je zatvorila granicu s Ujedinjenim Kraljevstvom na 48 sati. Kamioni i trajekti iz Dovera ne smiju prometovati.

Johnson je rekao da je preko pola milijuna ljudi u zemlji već primilo cjepivo protiv covida-19. Također je naglasio da su opskrbni lanci zemlje "čvrsti i snažni" unatoč suspenziji međudržavnih veza.

