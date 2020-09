WHO: 'Europa je na prekretnici u borbi s koronavirusom, vrijeme je za teške odluke'

Europa je na prekretnici u borbi s koronavirusom zbog porasta broja zaraženih, početka školske godine i dolaska jeseni, upozorio je u utorak čelnik Svjetske zdravstvene organizacije. Vrijeme je da prekinemo "lov na fatamorganu" i donesemo teške odluke kako bismo zaštitili najranjivije i omogućili da djeca idu u školu, pa i po cijenu neizbježnih žrtava, rekao je ravnatelj za krizne situacije WHO-a Michael Ryan.

"U Europi će se ljudi uskoro početi vraćati u zatvorene prostore. Infekcijski pritisak će se pojačati", rekao je Ryan na virtualnoj tiskovnoj konferenciji. Moraju se načiniti ustupci kako bi mladi i stariji sudjelovali u društvenom životu, istaknuo je. "Jedini način je da odrasli održavaju dovoljan razmak i tako pomognu da se smanji broj zaraženih".

"Što je važnije: povratak naše djece u školu ili otvaranje noćnih klubova i barova?", upitao je.

WHO je u petak prijavio dosad najveći broj novozaraženih u jednome danu, 53.873 slučaja. Maria Van Kerkhove, zadužena za upravljanje covidom-19 u WHO-u, ocijenila je da se porast broja zaraženih u Europi dijelom može pripisati povećanom testiranju i praćenju. No, upozorila je, "bolest je sada ponegdje dosegnula višu razinu nego što je bila u travnju i u svibnju. Taj zabrinjavajući trend možemo sa sigurnošću potvrditi", rekla je na istoj tiskovnoj konferenciji na kojoj su sudjelovali WHO, UN-ova organizacija za školstvo, znanost i kulturu (UNESCO) i UN-ov Fond za djecu (UNICEF) a koja je bila posvećena povratku djece u školu.

Ryan i Van Kerkhove su objavili aktualizirani vodič o zdravstvenim mjerama za suzbijanje covida-19 u školama. "Ne postoji nulta stopa opasnosti", istaknuo je glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Nakon devetomjesečne krize imamo jasniju sliku o tome kako novi koronavirus djeluje na djecu, premda na mnoga pitanja još nemamo odgovora, rekao je. Udio mlađih od 20 godina u ukupnom broju zaraženih manji je od 10 posto a među umrlima ih je manje od 0,2 posto.

Škole se ne trebaju zatvarati, osim "u krajnjem slučaju", na područjima gdje se koronavirus naglo širi, ocijenio je. Direktorica UNESCO-a Audrey Azoulay istaknula je da se polovina djece školske dobi u svijetu još nije vratila u klupe i da se 11 milijuna djevojčica možda uopće neće vratiti u školu.