Cijeli svijet danas priča o DeepSeek-u, evo što je to i zašto je zavladao strah među američkim AI igračima

Vrijednost tehnoloških dionica pala je u ponedjeljak nakon tvrdnji o napretku kineskog startupa za umjetnu inteligenciju (AI) DeepSeek, što je izazvalo sumnje u sposobnost američkih tvrtki da iskoriste milijarde dolara koje su već uložile u AI. Vrijednosti dionice proizvođača čipova Nvidia, Microsofta i Mete naglo su pale, a i Nasdaq, pretežno tehnološki indeks, također je pretrpio ozbiljan udarac. Pad je povezan s prošlotjednom objavom DeepSeeka o njihovom najnovijem velikom jezičnom AI modelu, za koji tvrde da može parirati vodećim američkim konkurentima poput OpenAI-ja, unatoč znatno manjim troškovima i korištenju daleko manje Nvidia čipova. Tvrtka je detaljno objasnila kako je razvila vrhunski model s troškovima koji su samo djelić onoga što su američke AI tvrtke očekivale platiti za isti napredak. Te tvrdnje izazvale su sumnje među investitorima u vezi s trenutačnim AI procvatom u Silicijskoj dolini, koji je posljednje dvije godine obilježen rastom procjena vrijednosti dionica tvrtki na temelju očekivanja o potencijalu rasta umjetne inteligencije.

U međuvremenu, DeepSeekova aplikacija AI Assistant, objavljena 10. siječnja, u ponedjeljak je prestigla konkurentski ChatGPT i postala najbolje ocijenjena besplatna aplikacija na Appleovom App Storeu. Rastuća popularnost DeepSeeka i njegovo detaljno objašnjenje kako je model razvijen šokirali su zajednicu umjetne inteligencije i dodatno uzdrmali već ionako nestabilno tržište. Tehnološke dionice povezane s umjetnom inteligencijom bile su sklone dramatičnim usponima i padovima tijekom protekle godine, a analitičari kažu da nema sumnje da je posljednja turbulencija vezana uz DeepSeek. Uspjeh DeepSeeka od njegovog pokretanja i tvrdnje o razvoju najnovijeg modela, poznatog kao R1, dovode u pitanje temeljne pretpostavke o razvoju velikih jezičnih AI modela i modela rasuđivanja. To također ukazuje na činjenicu da Kina sve više može konkurirati SAD-u na području umjetne inteligencije.

Angela Zhang, profesorica prava na Sveučilištu Južne Kalifornije, rekla je za DW da je DeepSeek „predvodnik" u Kini te da zemlja u cjelini brzo sustiže SAD na polju umjetne inteligencije. „Postoje barem četiri kineske tvrtke koje tvrde da su razvile AI modele koji mogu konkurirati američkim kompanijama iz Silicijske doline", rekla je. „Ovo nije jedinstven slučaj, već samo jedan primjer cijele AI industrije u Kini." Richard Windsor, tehnološki analitičar i osnivač istraživačke tvrtke Radio Free Mobile, rekao je za DW da nema sumnje kako je DeepSeekov model napredan onoliko koliko tvrde. „To je realno. Da ga nisu potpuno objavili kao open source, bilo bi puno više sumnji u izvedbu.

Ali oni su ga objavili i može ga se mjeriti prema postojećim referentnim standardima." Kada je OpenAI objavio svoj najnoviji model u prosincu prošle godine, nisu dali tehničke detalje o tome kako su ga razvili. DeepSeek je otkrio detalje razvoja AI modela koji je sposoban samostalno razmišljati i učiti bez ljudskog nadzora. Tu je i činjenica da je DeepSeek postigao naizgled veliki napredak unatoč tome što je Washington zabranio Nvidiji isporuku njezinih najnaprednijih čipova u Kinu. DeepSeek tvrdi da je svoj model razvio koristeći Nvidia H800 čipove, a ne najnaprednije H100 čipove, ali tu tvrdnju osporavaju neki u industriji.

Angela Zhang ističe da su ograničenja izvoza značila da su kineske tvrtke morale proći kroz „vrlo teško razdoblje", ali su također „potaknula inovacije" u AI industriji u zemlji. S druge strane, Windsor izražava sumnje u vezi s DeepSeekovim tvrdnjama o troškovima razvoja modela. DeepSeek je tvrdio da je koristio nešto više od 2.000 Nvidia H800 čipova i potrošio samo 5,6 milijuna dolara (5,24 milijuna eura) za treniranje modela s više od 600 milijardi parametara. „To je ključno", rekao je Windsor. „To je više od 95% jeftinije nego što to radi OpenAI." Dodao je da je „skeptičan" prema brojci od 5,6 milijuna dolara jer nije jasno kakvu je pomoć tvrtka dobila od kineske vlade kako bi održala niske troškove, bilo da je riječ o električnoj energiji, plaćama ili velikim troškovima računalne snage potrebne za treniranje AI modela. Također vjeruje da činjenica da je objava podataka napravljena na isti dan kada je Donald Trump inauguriran kao predsjednik SAD-a sugerira određenu političku motivaciju od strane kineske vlade.

Liang Wenfeng, čovjek iza DeepSeeka, već je postao svojevrsni nacionalni heroj u Kini. Prošlog tjedna bio je jedini AI direktor pozvan da se pridruži drugim poduzetnicima na sastanku visokog profila s kineskim premijerom Li Qiangom. DeepSeek je mali kineski laboratorij za umjetnu inteligenciju koji je nastao kao istraživački ogranak hedge fonda poznatog pod nazivom High-Flyer. High-Flyer je osnovao Liang Wenfeng 2016. godine. Wenfengov interes za umjetnu inteligenciju doveo ga je do fokusiranja na istraživanje AI algoritama, što je na kraju rezultiralo osnivanjem istraživačkog laboratorija za umjetnu inteligenciju pod nazivom High-Flyer AI, koji je 2023. godine brendirao u DeepSeek. Angela Zhang smatra da je ključni dio uspjeha DeepSeeka činjenica da Wenfeng ne djeluje kao netko tko je „vođen komercijalnim interesima".

„DeepSeek pokazuje sposobnosti kineskih AI tvrtki, ali također pokazuje da u inovacijskom ekosustavu Kine, u određenim okolnostima, kada imate izvrstan tim koji vodi osoba s velikom vizijom, postoje ogromne inovativne mogućnosti", rekla je.

Također je bilo nagađanja o vezama ove tvrtke s Komunističkom partijom Kine, ali Zhang misli da to nije ključna stavka. „Prava inovativnost dolazi iz dinamičnog privatnog sektora u Kini, a ne iz državnog sektora", kaže ona. „Kad god vidite da država nešto financira, gotovo bih se kladila da će propasti. Međutim, unatoč tome, DeepSeek je sada na radaru kineske vlade, s obzirom na svoj ogroman, nevjerojatan uspjeh." Zapanjujući utjecaj tvrtke na Silicijsku dolinu posljednjih tjedana sugerira da bi ona mogla postati globalni AI div. Međutim, Richard Windsor upozorava da postoji mnogo nesigurnosti oko toga kako će DeepSeekov proboj utjecati na šire tržište. Kaže kako će tvrtke sada pokušati replicirati ono što je DeepSeek postigao koristeći metode koje je objavio. Ako uspiju, to bi moglo značiti da će treniranje AI sustava postati znatno jeftinije. „Pitanje je hoće li se količina treniranih AI sustava naglo povećati jer je sada puno jeftinije trenirati ih, ili su svi precijenili potrebu za podatkovnim centrima?" Sve to ukazuje na daljnje preokrete za investitore u sektoru koji je već i dosada bio obilježen nesigurnošću.





