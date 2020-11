Warren Silajdžiću: Ako napadnete pa izgubite, nećemo vas spašavati

U Clintonovoj digitalnoj knjižnici, u sekciji “declassified Bosnia”, nalazi se i memorandum pod rednim brojem 4683, a riječ je o transkriptu bilateralnog sastanka američkog predsjednika Billa Clintona i ondašnjeg francuskog predsjednika Jacquesa Chiraca. Riječ je o transkriptu razgovora koji se dogodio 14. lipnja 1995. u Ovalnom uredu. Spomenutom sastanku dvojice predsjednika nazočili su s američke strane: Bill Clinton, Warren Cristopher, Anthony Lake, Pamela Hairmann i Alexander Vershbow, a s frajancuske Jacques Chirac, Jacques Andreani i Jean-David Levitte.

Na samom početku razgovora predsjednik Chirac izražava svoju zabrinutost zbog informacije koju je primio sat prije sastanka, a riječ je o masovnom okupljanju trupa Armije BiH u Sarajevu. Na to mu predsjednik Clinton odgovara kako i treba biti zabrinut jer je bosanska vlada ojačala svoju vojsku i ima namjeru pokrenuti ofenzivu kako bi probila blokadu Sarajeva i otvorila nužne rute.

U tom trenutku naglasio je kako je državni tajnik Warren snažno upozorio Silajdžića o mogućim štetnim posljedicama takve vojne operacije. Rečeno mu je kako je moguće da ta operacija završi porazom, a na taj način ugrozile bi se mirovne trupe i Sarajevo izložilo još većem granatiranju od srpskog topništva.

“Nismo sigurni je li ova poruka doprla do Silajdžića ili bilo koga u Vladi BiH jer su ih ohrabrili republikanci u Kongresu koji se otvoreno zalažu za ukidanje embarga na uvoz naoružanja u BiH. Iako ne mogu protiv moga veta posebno u Senatu, mi smo veoma zabrinuti oko najavljene ofenzive. Želimo ih razuvjeriti u toj namjeri, posebice ako se ta ofenziva treba odigrati uoči summita G-7”, kazao je Clinton. On je istaknuo kako Vlada u Sarajevu misli da može poraziti Srbe, posebno nakon što su unaprijedili svoje vojne kapacitete.

Chirak primjećuje kako to znači da su dobili oružje i da embargo ne funkcionira. “Ohrabreni su razgovorima o unilateralnom ukidanju embarga na oružje za BiH, iako smo im jasno dali do znanja da ne mogu pobijediti i da ćemo staviti veto na takvu odluku. Možda vjeruju da mogu otvoriti put za Sarajevo bez naročitih posljedica, a možda samo misle da će tako ubrzati odluku o ukidanju embarga. No, unatoč svemu, mi činimo sve kako bismo to zaustavili”, kazao je Clinton. Oba predsjednika složila su se u zabrinutosti kako bi Armija BiH mogla pokrenuti ofenzivu tijekom sastanka G-7 kako bi fokus sastanka održali na BiH, međutim, tu je opasnost kako Rusi, ali i ostale članice ne bi vidjele ništa loše u potencijalnom odgovoru Srba na takvu ofenzivu.

Državni tajnik SAD-a Warren Cristopher kazao je kako američki obavještajni izvori tvrde da snage Armije BiH baš i nisu najspremnije za ofenzivu tijekom sastanka G7. “Kazao sam Silajdžiću, nećemo vas doći spašavati ako pokrenete nešto i izvučete deblji kraj”, rekao je tom prilikom tajnik Cristopher. U daljnjem tijeku razgovora dvojica predsjednika iznosila su ideju o stvaranju snaga za brzo djelovanje za koje je američki predsjednik tek trebao dobiti zeleno svjetlo od kongresa jer je SAD, po planu o stvaranju takvih snaga, trebao izdvojiti čak 30 posto novčanih sredstava, dok bi ostalo snosile zemlje partneri.